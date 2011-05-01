Описание

Smash Hit - это игра, которая привлекает игроков своей простой и в то же время захватывающей механикой игры. В этой игре основное внимание уделяется физической модели, что делает процесс игры более реалистичным и вызывает интерес пользователей.





Главная цель "Smash Hit" - разрушать зеркала, которые расположены на вашем пути, с помощью железных шаров. Игра автоматически двигает вас вперед, и ваша задача - метко бросать шары, чтобы попадать в зеркала и разрушать их. Каждый уровень представляет собой новый вызов, с более сложными препятствиями и расположением зеркал.





Игра также предлагает уникальную атмосферу, сопровождаемую отличным звуковым сопровождением. Все это создает неповторимое впечатление и погружает вас в игровой мир.



