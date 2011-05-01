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Smash Hit (Мод, Много шаров)

Smash Hit (Мод, Много шаров) 1.5.11

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Версия:
1.5.11
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Mediocre
Категория:
Аркады / На русском / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 77 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 998
Скриншоты
Описание

Smash Hit - это игра, которая привлекает игроков своей простой и в то же время захватывающей механикой игры. В этой игре основное внимание уделяется физической модели, что делает процесс игры более реалистичным и вызывает интерес пользователей.


Главная цель "Smash Hit" - разрушать зеркала, которые расположены на вашем пути, с помощью железных шаров. Игра автоматически двигает вас вперед, и ваша задача - метко бросать шары, чтобы попадать в зеркала и разрушать их. Каждый уровень представляет собой новый вызов, с более сложными препятствиями и расположением зеркал.


Игра также предлагает уникальную атмосферу, сопровождаемую отличным звуковым сопровождением. Все это создает неповторимое впечатление и погружает вас в игровой мир.



Информация о модах

Неограниченное количество шаров, премиум

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Скачать Smash Hit (Мод, Много шаров) 77 Мб Ссылка 2 77 Мб

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