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Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню)

Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню) v1.0.36

Башенная рулетка удачи: защищай рубеж и крути слот для мощных усилений

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Версия:
1.0.36
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
TREEPLLA
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:55
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Описание

С первых секунд Lucky Heroes!: Башенная защита швыряет тебя в толпы нежити, где каждые пять секунд сверкает слот-барабан, решающий, какие башни и усилители выпадут. Ты тапаешь барабан, ловишь комбо из огнемёта и морозной пушки, ставишь их вдоль тропы и смотришь, как град критов стирает очередную волну. Но фортуна капризна: промахнулся по джекпоту — получи вместо турели деревянный забор, и тогда придётся импровизировать, замедляя зомби лужами смолы или отправляя героя в ближний бой.


Дальше включается стратегия: собирай рандом-бонусы за серии побед, усиливай башни до IV уровня, нанимай рыцарей-танков и саппорт-монахов, чтобы выдержать 50+ волн и финального босса-колосса. Монеты срываешь прямо с поля, тратишь их в магазине удачи, где выпадают редкие тотемы, удваивающие шанс джекпота. Игра идёт офлайн, донат касается лишь скинов, поэтому всё решают реакция и риск. Проверь, насколько длинной окажется твоя счастливая полоса, и возвращайся за новым броском барабана!


Информация о модах
  • Меню
  • Бог Мод
  • Урон X10
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Игра входит в подборки:
Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню) v1.0.36 MOD APK

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Скачать Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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