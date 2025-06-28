Lucky Heroes!: Башенная защита (Мод меню) v1.0.36
Башенная рулетка удачи: защищай рубеж и крути слот для мощных усилений
С первых секунд Lucky Heroes!: Башенная защита швыряет тебя в толпы нежити, где каждые пять секунд сверкает слот-барабан, решающий, какие башни и усилители выпадут. Ты тапаешь барабан, ловишь комбо из огнемёта и морозной пушки, ставишь их вдоль тропы и смотришь, как град критов стирает очередную волну. Но фортуна капризна: промахнулся по джекпоту — получи вместо турели деревянный забор, и тогда придётся импровизировать, замедляя зомби лужами смолы или отправляя героя в ближний бой.
Дальше включается стратегия: собирай рандом-бонусы за серии побед, усиливай башни до IV уровня, нанимай рыцарей-танков и саппорт-монахов, чтобы выдержать 50+ волн и финального босса-колосса. Монеты срываешь прямо с поля, тратишь их в магазине удачи, где выпадают редкие тотемы, удваивающие шанс джекпота. Игра идёт офлайн, донат касается лишь скинов, поэтому всё решают реакция и риск. Проверь, насколько длинной окажется твоя счастливая полоса, и возвращайся за новым броском барабана!
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- Бог Мод
- Урон X10
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.