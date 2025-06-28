Описание

С первых секунд Lucky Heroes!: Башенная защита швыряет тебя в толпы нежити, где каждые пять секунд сверкает слот-барабан, решающий, какие башни и усилители выпадут. Ты тапаешь барабан, ловишь комбо из огнемёта и морозной пушки, ставишь их вдоль тропы и смотришь, как град критов стирает очередную волну. Но фортуна капризна: промахнулся по джекпоту — получи вместо турели деревянный забор, и тогда придётся импровизировать, замедляя зомби лужами смолы или отправляя героя в ближний бой.





Дальше включается стратегия: собирай рандом-бонусы за серии побед, усиливай башни до IV уровня, нанимай рыцарей-танков и саппорт-монахов, чтобы выдержать 50+ волн и финального босса-колосса. Монеты срываешь прямо с поля, тратишь их в магазине удачи, где выпадают редкие тотемы, удваивающие шанс джекпота. Игра идёт офлайн, донат касается лишь скинов, поэтому всё решают реакция и риск. Проверь, насколько длинной окажется твоя счастливая полоса, и возвращайся за новым броском барабана!