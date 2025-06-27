Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы) v1.4.3.5
Ночная охота в особняке: решай головоломки и спасайся от куклы-убийцы теней
Evil Kid бросает тебя в жанр стэлс-хоррора с видом от первого лица: ты школьник, забравшийся в промозглый особняк ради хулиганского челленджа и мгновенно ставший добычей одержимой куклы. Каждые пять минут ты крадёшься по коридорам, подбираешь ключи, отвлекаешь звонком игрушечного телефона и слушаешь скрип её шагов. Любой шум — и кукла врывается в комнату, заставляя прятаться в шкафу и гадать, успеешь ли открыть следующую дверь.
За пять уровней сложности тебя ждут жуткие головоломки, случайные ловушки и система «смертей», при которой каждая поимка сокращает ночь: оступись четыре раза — рассвет не наступит. Собирай батарейки для ультрафиолетового фонарика, прокачивай карманы ради большего инвентаря и отключай рекламу единым платежом — донат не влияет на баланс. Игра офлайн, весит 200 МБ и дружит с геймпадами; возвращайся за секретным финалом и докажи, что настоящий бесстрашный школьник способен перехитрить куклу-кошмар.
Без рекламы
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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