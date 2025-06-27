android-1.ru / Игры / Приключения / Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы)
Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы)

Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы) v1.4.3.5

Ночная охота в особняке: решай головоломки и спасайся от куклы-убийцы теней

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4.3.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Roy Dev Horror Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Описание

Evil Kid бросает тебя в жанр стэлс-хоррора с видом от первого лица: ты школьник, забравшийся в промозглый особняк ради хулиганского челленджа и мгновенно ставший добычей одержимой куклы. Каждые пять минут ты крадёшься по коридорам, подбираешь ключи, отвлекаешь звонком игрушечного телефона и слушаешь скрип её шагов. Любой шум — и кукла врывается в комнату, заставляя прятаться в шкафу и гадать, успеешь ли открыть следующую дверь.


За пять уровней сложности тебя ждут жуткие головоломки, случайные ловушки и система «смертей», при которой каждая поимка сокращает ночь: оступись четыре раза — рассвет не наступит. Собирай батарейки для ультрафиолетового фонарика, прокачивай карманы ради большего инвентаря и отключай рекламу единым платежом — донат не влияет на баланс. Игра офлайн, весит 200 МБ и дружит с геймпадами; возвращайся за секретным финалом и докажи, что настоящий бесстрашный школьник способен перехитрить куклу-кошмар.


Информация о модах

Без рекламы

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы) v1.4.3.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
The NOexistenceN of you AND me
The NOexistenceN of you AND me
Version: 1.1.2
Iron Village (Полная версия)
Iron Village (Полная версия)
Version: 1.1.00
Mental Haze (Мод, Без рекламы)
Mental Haze (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.3
Goat Simulator 3 - Multiverse (Мод, Unlocked)
Goat Simulator 3 - Multiverse (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.5.2
FEARCRAFT LUNARMOON
FEARCRAFT LUNARMOON
Version: 1.0
ТайнаНаследия:ДлитьсяПодсказка
ТайнаНаследия:ДлитьсяПодсказка
Version: 1.2
The Letter - Horror Novel Game (Мод, Много денег)
The Letter - Horror Novel Game (Мод, Много денег)
Version: 2.4.0
What Duck : Defense (Мод, Много денег)
What Duck : Defense (Мод, Много денег)
Version: 1.0.21

Отзывы о Evil Kid - Злой Ребенок (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив