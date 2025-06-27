Описание

Evil Kid бросает тебя в жанр стэлс-хоррора с видом от первого лица: ты школьник, забравшийся в промозглый особняк ради хулиганского челленджа и мгновенно ставший добычей одержимой куклы. Каждые пять минут ты крадёшься по коридорам, подбираешь ключи, отвлекаешь звонком игрушечного телефона и слушаешь скрип её шагов. Любой шум — и кукла врывается в комнату, заставляя прятаться в шкафу и гадать, успеешь ли открыть следующую дверь.





За пять уровней сложности тебя ждут жуткие головоломки, случайные ловушки и система «смертей», при которой каждая поимка сокращает ночь: оступись четыре раза — рассвет не наступит. Собирай батарейки для ультрафиолетового фонарика, прокачивай карманы ради большего инвентаря и отключай рекламу единым платежом — донат не влияет на баланс. Игра офлайн, весит 200 МБ и дружит с геймпадами; возвращайся за секретным финалом и докажи, что настоящий бесстрашный школьник способен перехитрить куклу-кошмар.