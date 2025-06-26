Mental Haze (Мод, Без рекламы) v1.1.3
Погрузись в туман разума: хоррор-квест, где реальность рушится каждую тень
Mental Haze — это приключение с боковой прокруткой и психологическим хоррором, где ты просыпаешься в полуразрушенной лечебнице и сразу замечаешь, что коридоры дышат, а картины шепчут. Каждые пять минут герой добирается до новой комнаты, обыскивает шкафы, складывает найденные таблетки в инвентарь и пытается понять, стоит ли верить человеку в белом халате за стеклом. Чтобы открыть следующую дверь, нужно соединить фрагменты воспоминаний: преломлённый детский рисунок, кусок зеркала, обрывки телефонного звонка. Один неверный шаг — и тень собственной паранойи оживает, сбивая тебя на старт лестничного пролёта.
Дальше вступают разговорные выборы, головоломки с механизмами и гонка с паникой: подберёшь правильное лекарство — шкала расстройства спадёт, ошибёшься — стены начнут ползти, а диалоги исказятся. Герой записывает находки в дневник, и каждая строчка открывает новый ответвлённый путь; финал их три, и только самый смелый показывает, что на самом деле скрыто за туманом. Игра работает офлайн, дарит регулярные бесплатные главы и вовсе не требует доната: всё зависит от того, хватит ли тебе решимости пройти до конца и собрать своё «я» по осколкам.
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