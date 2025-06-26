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Mental Haze (Мод, Без рекламы)

Mental Haze (Мод, Без рекламы) v1.1.3

Погрузись в туман разума: хоррор-квест, где реальность рушится каждую тень

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Версия:
1.1.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Sebastian Gomez Briceño
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:29
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 233 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Mental Haze — это приключение с боковой прокруткой и психологическим хоррором, где ты просыпаешься в полуразрушенной лечебнице и сразу замечаешь, что коридоры дышат, а картины шепчут. Каждые пять минут герой добирается до новой комнаты, обыскивает шкафы, складывает найденные таблетки в инвентарь и пытается понять, стоит ли верить человеку в белом халате за стеклом. Чтобы открыть следующую дверь, нужно соединить фрагменты воспоминаний: преломлённый детский рисунок, кусок зеркала, обрывки телефонного звонка. Один неверный шаг — и тень собственной паранойи оживает, сбивая тебя на старт лестничного пролёта.


Дальше вступают разговорные выборы, головоломки с механизмами и гонка с паникой: подберёшь правильное лекарство — шкала расстройства спадёт, ошибёшься — стены начнут ползти, а диалоги исказятся. Герой записывает находки в дневник, и каждая строчка открывает новый ответвлённый путь; финал их три, и только самый смелый показывает, что на самом деле скрыто за туманом. Игра работает офлайн, дарит регулярные бесплатные главы и вовсе не требует доната: всё зависит от того, хватит ли тебе решимости пройти до конца и собрать своё «я» по осколкам.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Mental Haze (Мод, Без рекламы) v1.1.3 MOD APK

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Важно знать перед установкой

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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