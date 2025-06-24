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The Serpent & The Seed (Мод, Без рекламы)

The Serpent & The Seed (Мод, Без рекламы) v1.0.12

Музыкальное приключение-головоломка, где вера оживляет умирающий мир

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Версия:
1.0.12
Требования:
Android 11
Разработчик:
Discipleship Tech
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 815 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

The Serpent & The Seed – медитативное приключение от третьего лица, смешивающее сказочную рисованную анимацию с логическими задачами. Ты ведёшь маленькую Искру по иссохшим садам, нажимаешь на шипы, чтобы расчищать путь, и каждые пять минут запускаешь короткую музыкальную головоломку: синхронизируешь ноты, подпевая хору, и наблюдаешь, как мёртвое древо расцветает. Спокойный тап-геймплей без таймеров сочетается с нарративом о поиске потерянной Книги, а финальный аккорд первого акта заставляет спросить: успеет ли твой свет прорваться сквозь терновник?


Дальше открываются музыкальные мини-игры, коллекция библейских иллюстраций и система «семя роста»: чем точнее играешь и решаешь пазлы, тем пышнее становится оазис в хаб-локации. Тебя ждут 12 уровней, сезонные пасхальные испытания и полный офлайн-режим; доната нет, саундтрек Poor Bishop Hooper доступен для скачивания. Подключай наушники, убавляй свет и позволь долинам вновь зазеленеть – игра мягко сохранит прогресс и пригласит вернуться за новой мелодией надежды.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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