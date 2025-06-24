Описание

Fearcraft Lunarmoon – survival-хоррор в блоковом мире, где сразу после старта ты оказываешься на поляне под кровавым затмением. Каждые пять минут нужно рубить лунное дерево, крафтить факел, чинить палисад или прятаться в каньоне, пока по лесу ползут тени. Гравитация скачет волнами: буря то швыряет камни, то даёт шанс перепрыгнуть пропасть. Когда небо багровеет, над кронами вспыхивает Луна Пустоты – сигнал, что охота началась и один неверный шаг отдаст твой след древним духам.





Днём ты расширяешь убежище: ставишь плавильню, выращиваешь светящиеся грибы и обмениваешь «лунные души» у молчаливых торговцев на новые топоры, гравибаффы и чертежи баррикад. С каждой ночной волной монстры эволюционируют, а твои таланты растут через древо выживания — от рывка в низкой гравитации до тотемов очищения. Игра работает офлайн, поддерживает ко-оп до четырёх выживших и устраивает еженедельные рейды-штормы, заставляя возвращаться за новыми трофеями, пока затмение не уступит место рассвету.