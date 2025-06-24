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FEARCRAFT LUNARMOON

FEARCRAFT LUNARMOON v1.0

Гравитационные бури, Луна Пустоты и крафт убежища в выживании хоррора!

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Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
SUN CRAFT
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:00
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 912 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Описание

Fearcraft Lunarmoon – survival-хоррор в блоковом мире, где сразу после старта ты оказываешься на поляне под кровавым затмением. Каждые пять минут нужно рубить лунное дерево, крафтить факел, чинить палисад или прятаться в каньоне, пока по лесу ползут тени. Гравитация скачет волнами: буря то швыряет камни, то даёт шанс перепрыгнуть пропасть. Когда небо багровеет, над кронами вспыхивает Луна Пустоты – сигнал, что охота началась и один неверный шаг отдаст твой след древним духам.


Днём ты расширяешь убежище: ставишь плавильню, выращиваешь светящиеся грибы и обмениваешь «лунные души» у молчаливых торговцев на новые топоры, гравибаффы и чертежи баррикад. С каждой ночной волной монстры эволюционируют, а твои таланты растут через древо выживания — от рывка в низкой гравитации до тотемов очищения. Игра работает офлайн, поддерживает ко-оп до четырёх выживших и устраивает еженедельные рейды-штормы, заставляя возвращаться за новыми трофеями, пока затмение не уступит место рассвету.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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