android-1.ru / Игры / Приключения / TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)
TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)

TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked) 0.9.6

Пиксельное фото-путешествие с головоломками и душевной камерой в руках света
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.9.6
Требования:
Android 9.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 09:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 269 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
76
Описание

TOEM: A Photo Adventure — монохромное приключение-путешествие, где камера становится главным инструментом прохождения. В роли юного фотографа вы колесите по черно-белым городкам, лесам и побережьям, общаетесь с колоритными жителями и выполняете их просьбы, подбирая правильный ракурс для каждого снимка. Каждое удачное фото превращается в почтовый штамп: собрал нужное количество — открывается новый автобусный маршрут и следующая зона, полная скрытых существ, таинственных механизмов и визуальных головоломок.


Второй слой игры — мини-испытания и коллекции. Здесь есть рыбалка «на вспышку», поиск призраков, костюмированные фотосессии и десятки секретных объектов, которые заполняют ваш личный альбом. Мир реагирует на действия: подсказки прячутся в отражениях луж, движении облаков или смене ракурса с изометрии на вид из объектива. Без таймеров и штрафов TOEM дарит неспешное, уютное исследование, в котором каждая картинка — новый кусочек истории и повод улыбнуться.


Информация о модах

Все разблокировано

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked) v0.9.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked) 269 Мб Ссылка 2 269 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Сбеги Из Дурдома (Мод, Безсплатные покупки)
Version: 1.5.15
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Age of Robots: Войны Героев (Мод меню)
Version: 0.01.00
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Nova: Космическая армада (Мод, Без рекламы)
Version: 1.3.51
Такси Игрa (Мод, без рекламы)
Такси Игрa (Мод, без рекламы)
Version: 2.1.4
Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы)
Ethereal Slayer (Мод, Без рекламы)
Version: 1.6
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)
Version: 10.5.1a
Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы)
Color a Day: раскраска игра (Мод, Без рекламы)
Version: 0.9.3
Tank Company (Полная версия)
Tank Company (Полная версия)
Version: 1.3.8

Отзывы о TOEM: A Photo Adventure (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив