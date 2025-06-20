Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы) 10.5.1a
Построй собственный Диснейленд и побори тьму фей с героями Pixar и Star Wars
Волшебные королевства Disney — мобильный симулятор парков, где ты создаёшь сказочную площадку мечты и спасaешь её от проклятия злой феи. Каждые пять минут открываешь новую улицу, размещаешь карусели, отправляешь Микки в парад и собираешь волшебную пыль, чтобы рассеять туман над следующей зоной. Гейм-петля проста и увлекательна: строй, украшай, развлекай гостей, а за воротами уже ждут Рэй и Дарт Вейдер — проверяй, кто первым ступит на твой проспект чудес.
Тебя ждут 1500 квестов и 400 аттракционов: от «Спейс-Маунтин» до Дома с привидениями. Выполняй задания, собирай стикеры героев и прокачивай их таланты, чтобы фейерверки приносили больше монет, а парады ускоряли рост счастья посетителей. Сезонные события добавляют временную валюту и эксклюзивные декорации, а офлайн-доход капает даже во сне, чтобы ты вернулся к готовому чуду. Загляни завтра — возможно, именно Мандалорец откроет новую космическую площадку!
Без рекламы
Скачать Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы) v10.5.1a MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.