Описание

Волшебные королевства Disney — мобильный симулятор парков, где ты создаёшь сказочную площадку мечты и спасaешь её от проклятия злой феи. Каждые пять минут открываешь новую улицу, размещаешь карусели, отправляешь Микки в парад и собираешь волшебную пыль, чтобы рассеять туман над следующей зоной. Гейм-петля проста и увлекательна: строй, украшай, развлекай гостей, а за воротами уже ждут Рэй и Дарт Вейдер — проверяй, кто первым ступит на твой проспект чудес.





Тебя ждут 1500 квестов и 400 аттракционов: от «Спейс-Маунтин» до Дома с привидениями. Выполняй задания, собирай стикеры героев и прокачивай их таланты, чтобы фейерверки приносили больше монет, а парады ускоряли рост счастья посетителей. Сезонные события добавляют временную валюту и эксклюзивные декорации, а офлайн-доход капает даже во сне, чтобы ты вернулся к готовому чуду. Загляни завтра — возможно, именно Мандалорец откроет новую космическую площадку!