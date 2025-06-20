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Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы)

Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы) 10.5.1a

Построй собственный Диснейленд и побори тьму фей с героями Pixar и Star Wars
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Версия:
10.5.1a
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Gameloft SE
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:03
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 184 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Волшебные королевства Disney — мобильный симулятор парков, где ты создаёшь сказочную площадку мечты и спасaешь её от проклятия злой феи. Каждые пять минут открываешь новую улицу, размещаешь карусели, отправляешь Микки в парад и собираешь волшебную пыль, чтобы рассеять туман над следующей зоной. Гейм-петля проста и увлекательна: строй, украшай, развлекай гостей, а за воротами уже ждут Рэй и Дарт Вейдер — проверяй, кто первым ступит на твой проспект чудес.


Тебя ждут 1500 квестов и 400 аттракционов: от «Спейс-Маунтин» до Дома с привидениями. Выполняй задания, собирай стикеры героев и прокачивай их таланты, чтобы фейерверки приносили больше монет, а парады ускоряли рост счастья посетителей. Сезонные события добавляют временную валюту и эксклюзивные декорации, а офлайн-доход капает даже во сне, чтобы ты вернулся к готовому чуду. Загляни завтра — возможно, именно Мандалорец откроет новую космическую площадку!


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы) v10.5.1a MOD APK

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Скачать Волшебные королевства Disney (Мод, Без рекламы) 184 Мб Ссылка 2 184 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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