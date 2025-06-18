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Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы)

Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы) 1.0.9

Раскрой тайну дворца, найди улики и сохрани хрупкий мир в лучах опасности
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Версия:
1.0.9
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Do Games Limited
Категория:
Головоломки / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 16:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 622 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Maze of Realities 1: Extra — это сюжетный квест с элементами поиска предметов, где ты играешь за стража, оказавшегося в центре межмирового заговора. Каждые пять минут ты исследуешь великолепные локации, находишь скрытые предметы, решаешь головоломки и шаг за шагом приближаешься к разгадке тайны, которая может разрушить не только дворец, но и весь мир. Атмосфера драмы, любви и политических интриг переплетается с фантастическими открытиями и визуальной красотой.


В бонусной главе «Цветок Раздора» ты погружаешься в историю, где ключи к правде спрятаны в самых неожиданных деталях. От купола безопасности до древних артефактов — всё имеет значение. Продуманные головоломки, сюжетные повороты и эмоциональные решения делают эту игру не просто искалкой, а полноценным приключением с душой. Погрузись в этот лабиринт и узнай: возможно, реальности не такие уж разные, как кажется.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы) v1.0.9 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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