Maze of Realities 1: Extra (Мод, Без рекламы) 1.0.9
Раскрой тайну дворца, найди улики и сохрани хрупкий мир в лучах опасности
Maze of Realities 1: Extra — это сюжетный квест с элементами поиска предметов, где ты играешь за стража, оказавшегося в центре межмирового заговора. Каждые пять минут ты исследуешь великолепные локации, находишь скрытые предметы, решаешь головоломки и шаг за шагом приближаешься к разгадке тайны, которая может разрушить не только дворец, но и весь мир. Атмосфера драмы, любви и политических интриг переплетается с фантастическими открытиями и визуальной красотой.
В бонусной главе «Цветок Раздора» ты погружаешься в историю, где ключи к правде спрятаны в самых неожиданных деталях. От купола безопасности до древних артефактов — всё имеет значение. Продуманные головоломки, сюжетные повороты и эмоциональные решения делают эту игру не просто искалкой, а полноценным приключением с душой. Погрузись в этот лабиринт и узнай: возможно, реальности не такие уж разные, как кажется.
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