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Gray Ward: Horror Defense Game (Мод меню)

Gray Ward: Horror Defense Game (Мод меню) 0.12.5

Отбей волну зомби ложками и шприцами, комбинируя героев и карты навыков
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Версия:
0.12.5
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
ekkorr
Категория:
Казуальные / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:00
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Gray Ward бросает тебя в тесную палату-убежище посреди ночного кошмара: зомби рвутся из тьмы, а под рукой — ложки, шприцы и молотки. Каждые пять минут ты выскакиваешь из-под одеяла, швыряешь импровизированное оружие, подбираешь аптечку и тянешь новую Карту навыков, чтобы усилить бросок или призвать шарлатана-соседа на подмогу. Вдох перед следующей волной — и снова грохот, кровь на простынях и азарт выживания; сколько ещё продержишься, прежде чем полчища прорвутся?


Во второй половине ночи открывается многопользовательский режим: соединяйся по сети, объединяй до 4 выживших и строй цепочки из 10 героев и 40+ карт, которые стакуются в безумные комбо — от «Шприц-залп х5» до «Тройной молот-бумеранг». Лутая зомби, ты копишь жетоны, прокачиваешь перки и открываешь сезонные испытания; каждые 50 волн игра повышает уровень угрозы и добавляет новых мутантов. Расписание рейдов, офлайн-прогресс и кроссплей с планшетом возвращают тебя в бой без лишних настроек. Хватай орудие, зови друзей и докажи, что даже ложка способна остановить апокалипсис!


Информация о модах

В игре есть встроенное чит-меню, нажмите на иконку в левом верхнем углу, чтобы получить большое количество читов.

1: Отсутствие потери крови

2: Производить большое количество золотых монет

3: Производство большого количества таблеток

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Gray Ward: Horror Defense Game (Мод меню) v0.12.5 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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