Gray Ward: Horror Defense Game (Мод меню) 0.12.5
Отбей волну зомби ложками и шприцами, комбинируя героев и карты навыков
Gray Ward бросает тебя в тесную палату-убежище посреди ночного кошмара: зомби рвутся из тьмы, а под рукой — ложки, шприцы и молотки. Каждые пять минут ты выскакиваешь из-под одеяла, швыряешь импровизированное оружие, подбираешь аптечку и тянешь новую Карту навыков, чтобы усилить бросок или призвать шарлатана-соседа на подмогу. Вдох перед следующей волной — и снова грохот, кровь на простынях и азарт выживания; сколько ещё продержишься, прежде чем полчища прорвутся?
Во второй половине ночи открывается многопользовательский режим: соединяйся по сети, объединяй до 4 выживших и строй цепочки из 10 героев и 40+ карт, которые стакуются в безумные комбо — от «Шприц-залп х5» до «Тройной молот-бумеранг». Лутая зомби, ты копишь жетоны, прокачиваешь перки и открываешь сезонные испытания; каждые 50 волн игра повышает уровень угрозы и добавляет новых мутантов. Расписание рейдов, офлайн-прогресс и кроссплей с планшетом возвращают тебя в бой без лишних настроек. Хватай орудие, зови друзей и докажи, что даже ложка способна остановить апокалипсис!
В игре есть встроенное чит-меню, нажмите на иконку в левом верхнем углу, чтобы получить большое количество читов.
1: Отсутствие потери крови
2: Производить большое количество золотых монет
3: Производство большого количества таблеток
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