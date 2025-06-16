Описание

Gray Ward бросает тебя в тесную палату-убежище посреди ночного кошмара: зомби рвутся из тьмы, а под рукой — ложки, шприцы и молотки. Каждые пять минут ты выскакиваешь из-под одеяла, швыряешь импровизированное оружие, подбираешь аптечку и тянешь новую Карту навыков, чтобы усилить бросок или призвать шарлатана-соседа на подмогу. Вдох перед следующей волной — и снова грохот, кровь на простынях и азарт выживания; сколько ещё продержишься, прежде чем полчища прорвутся?





Во второй половине ночи открывается многопользовательский режим: соединяйся по сети, объединяй до 4 выживших и строй цепочки из 10 героев и 40+ карт, которые стакуются в безумные комбо — от «Шприц-залп х5» до «Тройной молот-бумеранг». Лутая зомби, ты копишь жетоны, прокачиваешь перки и открываешь сезонные испытания; каждые 50 волн игра повышает уровень угрозы и добавляет новых мутантов. Расписание рейдов, офлайн-прогресс и кроссплей с планшетом возвращают тебя в бой без лишних настроек. Хватай орудие, зови друзей и докажи, что даже ложка способна остановить апокалипсис!