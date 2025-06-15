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Dragon's Dog Mother (Мод, Без рекламы)

Dragon's Dog Mother (Мод, Без рекламы) 1.90.1

Верни время вспять и сразись с тьмой в королевстве обетов драконьих
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Версия:
1.90.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dog On God
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 19:35
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 453 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Тёмное королевство тонет в пепле, когда ты просыпаешься в доспехах безымянного рыцаря. В Dragon's Dog Mother сразу виден открытый мир: степи, катакомбы и пики, где дремлют каменные титаны. Каждые пять минут ты рубишь крысиного мутанта, лутаешь бутылёк маны и несёшь его к костру; перевес заставляет решать, что оставить, а рокот вдали намекает на босс-гиганта. Финальный квест шепчет о Кольце Версаля, но путь к нему петляет через тайные лифты и рыдания прошлого.


Сотни клинков, доспехов и рун ждут в сундуках: смешивай эффекты, чтобы поджигать плоть или отражать заклятья. Отстраивай убежище, врубай на верстаках цепные клинки и скрещивай их с магией стихий. Нанимай теней-спутников, отправляй их за кристаллами, пока сам штурмуешь храм драконов. Технология оптимизации держит плавные кадры даже на старом телефоне, а офлайн-режим хранит прогресс без сети. Прыгни в бездну времени, верни кольцо богине и узнай цену слёз.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Dragon's Dog Mother (Мод, Без рекламы) v1.90.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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