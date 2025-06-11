Описание

Ocean Resort Hotel Simulator — это расслабляющий симулятор менеджмента, в котором ты становишься управляющим тропического курорта на берегу океана. Занимайся обустройством номеров, принимай гостей, решай бытовые задачи и улучши каждое здание, чтобы поднять уровень комфорта и увеличить прибыль. Всё зависит от твоих решений — от мебели до цен на аренду.





Ремонтируй корпуса, закупай стильный декор, строй новые зоны отдыха и наблюдай, как остров превращается в элитное направление для отпуска. Гибкая система апгрейдов позволяет экспериментировать с планировкой и подходом к развитию. Ocean Resort Hotel Simulator — это идеальное место, чтобы расслабиться и почувствовать себя владельцем успешного курорта.