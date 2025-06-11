Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег) 1.02
Построй райский уголок — управляй курортом, улучшай отель и радуй гостей
Ocean Resort Hotel Simulator — это расслабляющий симулятор менеджмента, в котором ты становишься управляющим тропического курорта на берегу океана. Занимайся обустройством номеров, принимай гостей, решай бытовые задачи и улучши каждое здание, чтобы поднять уровень комфорта и увеличить прибыль. Всё зависит от твоих решений — от мебели до цен на аренду.
Ремонтируй корпуса, закупай стильный декор, строй новые зоны отдыха и наблюдай, как остров превращается в элитное направление для отпуска. Гибкая система апгрейдов позволяет экспериментировать с планировкой и подходом к развитию. Ocean Resort Hotel Simulator — это идеальное место, чтобы расслабиться и почувствовать себя владельцем успешного курорта.
Много денег
Скачать Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег) v1.02 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.