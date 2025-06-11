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Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег)

Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег) 1.02

Построй райский уголок — управляй курортом, улучшай отель и радуй гостей
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Версия:
1.02
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RAVEDOG GAMES
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:22
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 69 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Ocean Resort Hotel Simulator — это расслабляющий симулятор менеджмента, в котором ты становишься управляющим тропического курорта на берегу океана. Занимайся обустройством номеров, принимай гостей, решай бытовые задачи и улучши каждое здание, чтобы поднять уровень комфорта и увеличить прибыль. Всё зависит от твоих решений — от мебели до цен на аренду.


Ремонтируй корпуса, закупай стильный декор, строй новые зоны отдыха и наблюдай, как остров превращается в элитное направление для отпуска. Гибкая система апгрейдов позволяет экспериментировать с планировкой и подходом к развитию. Ocean Resort Hotel Simulator — это идеальное место, чтобы расслабиться и почувствовать себя владельцем успешного курорта.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег) v1.02 MOD APK

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Скачать Ocean Resort Hotel Simulator (Мод, Много денег) 69 Мб Ссылка 2 69 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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