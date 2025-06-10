Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия) a.1.4.012
Динозавры, безумный ИИ и выживание на острове будущего в стиле ретро
Dino Hazard: Chronos Blackout — это приключенческий проект с элементами олдскульной графики, в котором сочетаются тактическое выживание, головоломки и исследование. События разворачиваются на тропическом острове, где научный комплекс оказался отрезан от внешнего мира. Местный искусственный интеллект вышел из-под контроля, начал охоту на персонал… а в окружающих джунглях бродят вырвавшиеся на свободу клонированные динозавры.
Игроку предстоит управлять группой выживших, исследовать заброшенные лаборатории, разгадать причины катастрофы, сражаться с роботами и рептилиями, находить укрытия и ресурсы. Важна каждая находка и каждое решение — от этого зависит, кто выберется с острова живым. Dino Hazard: Chronos Blackout — это напряжённое научно-фантастическое приключение в духе классических ретро-игр, где прошлое и будущее столкнулись в смертельной ловушке.
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