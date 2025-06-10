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Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия)

Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия) a.1.4.012

Динозавры, безумный ИИ и выживание на острове будущего в стиле ретро
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Версия:
a.1.4.012
Требования:
Android 10
Разработчик:
Bone Collectors
Категория:
Ролевые / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 157 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Dino Hazard: Chronos Blackout — это приключенческий проект с элементами олдскульной графики, в котором сочетаются тактическое выживание, головоломки и исследование. События разворачиваются на тропическом острове, где научный комплекс оказался отрезан от внешнего мира. Местный искусственный интеллект вышел из-под контроля, начал охоту на персонал… а в окружающих джунглях бродят вырвавшиеся на свободу клонированные динозавры.


Игроку предстоит управлять группой выживших, исследовать заброшенные лаборатории, разгадать причины катастрофы, сражаться с роботами и рептилиями, находить укрытия и ресурсы. Важна каждая находка и каждое решение — от этого зависит, кто выберется с острова живым. Dino Hazard: Chronos Blackout — это напряжённое научно-фантастическое приключение в духе классических ретро-игр, где прошлое и будущее столкнулись в смертельной ловушке.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Dino Hazard: Chronos Blackout (Полная версия) 157 Мб Ссылка 2 157 Мб
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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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