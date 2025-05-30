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Deep Dig Adventure

Deep Dig Adventure 1.0.0

Управляй буром, пробивайся сквозь землю и ищи сокровища всё глубже
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Morphling
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 260 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Deep Dig Adventure — это аркадный симулятор шахтёра, где ты управляешь буровой машиной и каждые пять минут копаешь тоннели, собираешь драгоценные камни и уворачиваешься от подземных ловушек. Под землёй не так просто: слои породы плотнее, появляются опасности, а энергия машины ограничена. Хочешь докопаться глубже — улучшай технику.


Механика проста: нажал — бур пошёл вперёд, отпустил — начал охлаждаться. За собранные самоцветы получаешь золото, на которое можно прокачать скорость бурения, ёмкость и охлаждение. Чем лучше апгрейд, тем дальше проберёшься и тем ценнее находки. Есть офлайн-режим, внутриигровой магазин, авто-сохранения и всё, что нужно для удобной сессии. Отличный способ отвлечься и прокачать навык — Deep Dig Adventure цепляет с первых минут.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Deep Dig Adventure 260 Мб Ссылка 2 260 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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