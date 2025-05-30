Описание

Deep Dig Adventure — это аркадный симулятор шахтёра, где ты управляешь буровой машиной и каждые пять минут копаешь тоннели, собираешь драгоценные камни и уворачиваешься от подземных ловушек. Под землёй не так просто: слои породы плотнее, появляются опасности, а энергия машины ограничена. Хочешь докопаться глубже — улучшай технику.





Механика проста: нажал — бур пошёл вперёд, отпустил — начал охлаждаться. За собранные самоцветы получаешь золото, на которое можно прокачать скорость бурения, ёмкость и охлаждение. Чем лучше апгрейд, тем дальше проберёшься и тем ценнее находки. Есть офлайн-режим, внутриигровой магазин, авто-сохранения и всё, что нужно для удобной сессии. Отличный способ отвлечься и прокачать навык — Deep Dig Adventure цепляет с первых минут.