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BROK the InvestiGator (Мод, Unlocked)

BROK the InvestiGator (Мод, Unlocked) 1.0.51

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Версия:
1.0.51
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Breton Fabrice
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:09
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
408
Скриншоты
Описание

BROK the InvestiGator - это оригинальный приключенческий проект, который удачно сочетает в себе элементы квеста, экшена и детективного расследования, предлагая игрокам захватывающий игровой опыт в увлекательной вселенной.


Главный герой игры - бывший боксер и скромный частный детектив, который обнаруживает, что его прошлое скрывает темные секреты, и его судьба связана с трагическими событиями, о которых он ничего не знал. Он решает разгадать загадку своего прошлого, что приводит к серии захватывающих событий и интриг, делая игровой процесс захватывающим для игроков.


В игре "BROK the InvestiGator" игрокам предстоит исследовать опасные пространства в защищенном куполе, сталкиваться с опасностями и раскрывать мрачные заговоры. Благодаря сочетанию элементов действия, головоломок и детективного расследования каждый шаг героя наполнен напряжением и загадками, что делает эту игру привлекательной для широкой аудитории геймеров.


Информация о модах

Полная версия игры разблокирована.

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 Теги темы: Unlocked

Скачать BROK the InvestiGator (Мод, Unlocked) v1.0.51 MOD APK

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Скачать BROK the InvestiGator (Мод, Unlocked) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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