BROK the InvestiGator (Мод, Unlocked) 1.0.51
BROK the InvestiGator - это оригинальный приключенческий проект, который удачно сочетает в себе элементы квеста, экшена и детективного расследования, предлагая игрокам захватывающий игровой опыт в увлекательной вселенной.
Главный герой игры - бывший боксер и скромный частный детектив, который обнаруживает, что его прошлое скрывает темные секреты, и его судьба связана с трагическими событиями, о которых он ничего не знал. Он решает разгадать загадку своего прошлого, что приводит к серии захватывающих событий и интриг, делая игровой процесс захватывающим для игроков.
В игре "BROK the InvestiGator" игрокам предстоит исследовать опасные пространства в защищенном куполе, сталкиваться с опасностями и раскрывать мрачные заговоры. Благодаря сочетанию элементов действия, головоломок и детективного расследования каждый шаг героя наполнен напряжением и загадками, что делает эту игру привлекательной для широкой аудитории геймеров.
Полная версия игры разблокирована.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.