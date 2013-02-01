Duck Detective: Secret Salami (Мод, Unlocked) 1.0.33
Комедийное расследование, где утиный детектив раскрывает всё
Версия:
1.0.33
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 11:49
Возраст:
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5
Описание
Duck Detective: Secret Salami — это короткое, но яркое приключение, наполненное юмором, остроумными диалогами и необычными ситуациями. Игрокам предстоит погрузиться в детективное расследование, управляя харизматичным Юджином МакКваклином — селезнем-детективом, решающим непростые дела и защищающим свою репутацию.
Игра радует яркой графикой, забавными персонажами и множеством комичных моментов. Несмотря на лёгкий тон, каждое дело требует внимания и логики, а увлекательные расследования заставляют пройти игру до конца. Duck Detective: Secret Salami — это заряд позитива и уникальный взгляд на детективный жанр.
Информация о модах
Все разблокировано
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