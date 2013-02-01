Описание

Duck Detective: Secret Salami — это короткое, но яркое приключение, наполненное юмором, остроумными диалогами и необычными ситуациями. Игрокам предстоит погрузиться в детективное расследование, управляя харизматичным Юджином МакКваклином — селезнем-детективом, решающим непростые дела и защищающим свою репутацию.





Игра радует яркой графикой, забавными персонажами и множеством комичных моментов. Несмотря на лёгкий тон, каждое дело требует внимания и логики, а увлекательные расследования заставляют пройти игру до конца. Duck Detective: Secret Salami — это заряд позитива и уникальный взгляд на детективный жанр.