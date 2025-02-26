Описание

Endurance Clash — это захватывающая 2D-игра на выживание в стиле roguelike, где вам предстоит погрузиться в постапокалиптический мир, наполненный ужасающими монстрами, зверями и мифическими существами. Ваш герой — рыцарь, который должен овладеть навыками боя, улучшать свое оружие и сражаться с бесконечными волнами противников, чтобы выжить.





Постепенно усиливайте свой меч и навыки, чтобы справляться с всё более опасными врагами, и стремитесь завоевать титул Выжившего №1. Это непревзойденное испытание на выживание бросит вызов вашим способностям и выдержке, так что приготовьтесь к битве, где каждое движение может стать решающим!