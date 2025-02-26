Версия:
1.0.29
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
187kg
Категория:
Обновлено:
Вчера, 22:06
Возраст:
Требуется места:
≈ 54 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Описание
Endurance Clash — это захватывающая 2D-игра на выживание в стиле roguelike, где вам предстоит погрузиться в постапокалиптический мир, наполненный ужасающими монстрами, зверями и мифическими существами. Ваш герой — рыцарь, который должен овладеть навыками боя, улучшать свое оружие и сражаться с бесконечными волнами противников, чтобы выжить.
Постепенно усиливайте свой меч и навыки, чтобы справляться с всё более опасными врагами, и стремитесь завоевать титул Выжившего №1. Это непревзойденное испытание на выживание бросит вызов вашим способностям и выдержке, так что приготовьтесь к битве, где каждое движение может стать решающим!
Информация о модах
Меню модов
Множитель урона
Множитель скорости перемещения
Безлимитное всё
Режим Бога
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