android-1.ru / Игры / Приключения / Shinobi Heir (Мод меню)
Shinobi Heir (Мод меню)

Shinobi Heir (Мод меню) 1.0.8.2

Преодолейте путь в мир легендарных ниндзя и откройте скрытые техники боевого искусства
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.8.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
ZarrySoft
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 671 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

В Shinobi Heir вас ждет смелое путешествие, в котором вы станете воплощением мечты о легенде. Исследуйте обширный мир, где каждое ваше открытие приближает вас к древним и мощным техникам. Создавайте крепкие связи с товарищами, чтобы сформировать непреодолимую синергию, объединяя уникальные способности для достижения единой цели. Каждый шаг, каждое испытание – это возможность улучшить навыки, стать сильнее и раскрыть в себе истинного воина.


Испытайте острые ощущения от захватывающих боевых столкновений, где стратегия и особые способности сливаются в динамичных матчах. Принимайте вызовы, чтобы разблокировать новые мощные умения и доминировать на поле битвы. Shinobi Heir дарит вам шанс не только сражаться с соперниками, но и прокладывать путь к вершинам ниндзя-искусства, превращая каждое сражение в незабываемое приключение.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Shinobi Heir (Мод меню) v1.0.8.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Shinobi Heir (Мод меню) 671 Мб Ссылка 2 671 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Go Shiba Go (Мод меню)
Go Shiba Go (Мод меню)
Version: 10.0.0
Pizza Tower (Полная версия)
Pizza Tower (Полная версия)
Version: 1.0.0
I Am Cat (Мод, Много денег)
I Am Cat (Мод, Много денег)
Version: 1.0.1
Sage Showdown Unleashed
Sage Showdown Unleashed
Version: 1.0.0
Garten of Banban 0 (Полная версия)
Garten of Banban 0 (Полная версия)
Version: 1.0
Figment 2: Creed Valley (Полная версия)
Figment 2: Creed Valley (Полная версия)
Version: 1.0.56
The Stage - No Way Out (Мод, Premium Разблокирован)
The Stage - No Way Out (Мод, Premium Разблокирован)
Version: 1.0.0
Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы)
Ambulance Parking Game 2025 (Мод, Без рекламы)
Version: 8.8.8

Отзывы о Shinobi Heir (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив