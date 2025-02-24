Описание

I Am Cat — это увлекательный кошачий симулятор, в котором вы принимаете роль озорного питомца и создаете настоящий беспорядок в мире людей. Вас ждет захватывающая жизнь котенка, где можно переворачивать вазоны, царапать мебель и красть еду, не давая хозяевам ни секунды покоя. Каждый ваш шаг принесет новые забавные испытания, а исследование разнообразных уголков дома раскрывает секретные места и неожиданные возможности для шалостей.





В игре присутствует множество юмористических моментов и ситуаций, которые прекрасно передают суть кошачьей свободы и независимости. Когда вы прокрадываетесь в запретные комнаты или внезапно решаете устроить беспорядок на кухне, никто не знает, что ожидать дальше. Испытайте себя в роли маленького проказника и узнайте, сколько хаоса вы сможете посеять, прежде чем терпение домочадцев иссякнет.