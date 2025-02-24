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I Am Cat

I Am Cat 1.0.1

Окунитесь в хаотичную роль котёнка, чтобы исследовать дом и нарушать покой
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
NEW FOLDER GAMES
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 526 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

I Am Cat — это увлекательный кошачий симулятор, в котором вы принимаете роль озорного питомца и создаете настоящий беспорядок в мире людей. Вас ждет захватывающая жизнь котенка, где можно переворачивать вазоны, царапать мебель и красть еду, не давая хозяевам ни секунды покоя. Каждый ваш шаг принесет новые забавные испытания, а исследование разнообразных уголков дома раскрывает секретные места и неожиданные возможности для шалостей.


В игре присутствует множество юмористических моментов и ситуаций, которые прекрасно передают суть кошачьей свободы и независимости. Когда вы прокрадываетесь в запретные комнаты или внезапно решаете устроить беспорядок на кухне, никто не знает, что ожидать дальше. Испытайте себя в роли маленького проказника и узнайте, сколько хаоса вы сможете посеять, прежде чем терпение домочадцев иссякнет.


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