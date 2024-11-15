Описание

Rusty Lake Paradise — это захватывающее приключение, которое переносит вас в мир загадок и мрачных семейных тайн. Якоб, старший сын семьи Эйландеров, возвращается на Райский остров, чтобы найти ответы на вопросы, оставленные смертью его матери. Таинственная кончина принесла на остров древнее проклятие в виде десяти казней, и только участие в странных ритуалах и поиск спрятанных воспоминаний могут помочь снять бедствия, сковавшие этот мир.





Разработанная студией Rusty Lake, игра является третьей частью point-and-click серии, славящейся атмосферой мистики и продуманным сюжетом. Откройте для себя тонкости проклятия, участвуя в каждом ритуале, решая головоломки и погружаясь в мрачную, но завораживающую атмосферу. Rusty Lake Paradise — это путешествие в мир, где реальность переплетается с мистикой, а каждый выбор приближает вас к спасению или гибели Райского острова.