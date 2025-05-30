EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked) 1.1.4
Исследуй Лондон, используй силу призраков и останови промышленную тиранию
Ebenezer & the Invisible World — это сюжетный платформер с элементами метроидвании, где ты управляешь Скруджем и сражаешься за свободу города. Каждые пять минут ты исследуешь мрачные улицы, находишь новых призрачных союзников с уникальными способностями, пробираешься сквозь охрану и раскрываешь тайны, связанные с Темным духом. Геймплей строится на переключении между духами и применении их сил в бою и головоломках.
У каждого союзника — свои трюки: одни пробивают стены, другие замедляют врагов или открывают новые пути. Есть прокачка, скрытые комнаты, сюжетные диалоги и бои с мини-боссами. По мере прохождения растёт сложность и раскрывается влияние Мальтуса на город. Поддерживаются геймпад, ручное сохранение и локализация. Если хочешь пройти историю о втором шансе, призраках и сопротивлении — Ebenezer & the Invisible World даст тебе повод остаться до финала.
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