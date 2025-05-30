android-1.ru / Игры / Приключения / EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked)
EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked)

EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked) 1.1.4

Исследуй Лондон, используй силу призраков и останови промышленную тиранию
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.1.4
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Play on Worlds
Категория:
Приключения / Платные
Обновлено:
Сегодня, 00:48
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Ebenezer & the Invisible World — это сюжетный платформер с элементами метроидвании, где ты управляешь Скруджем и сражаешься за свободу города. Каждые пять минут ты исследуешь мрачные улицы, находишь новых призрачных союзников с уникальными способностями, пробираешься сквозь охрану и раскрываешь тайны, связанные с Темным духом. Геймплей строится на переключении между духами и применении их сил в бою и головоломках.


У каждого союзника — свои трюки: одни пробивают стены, другие замедляют врагов или открывают новые пути. Есть прокачка, скрытые комнаты, сюжетные диалоги и бои с мини-боссами. По мере прохождения растёт сложность и раскрывается влияние Мальтуса на город. Поддерживаются геймпад, ручное сохранение и локализация. Если хочешь пройти историю о втором шансе, призраках и сопротивлении — Ebenezer & the Invisible World даст тебе повод остаться до финала.


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked) v1.1.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked) 1.1 Гб Ссылка 2 1.1 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
CRAFTRIX ALIEN 10
CRAFTRIX ALIEN 10
Version: 1.0
Pocong : The Shrouded Corpse
Pocong : The Shrouded Corpse
Version: 0.1
RE‑BOT Multiplayer Escape Game
RE‑BOT Multiplayer Escape Game
Version: 1.0.3
Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы)
Me Inside: Horror Adventure (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.12
Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы)
Horror Spider Train Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 1.2
MiaStories Together (Мод, Без рекламы)
MiaStories Together (Мод, Без рекламы)
Version: 0.2.18
Azam-ı Cın (Мод, Без рекламы)
Azam-ı Cın (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0.0
Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы)
Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0

Отзывы о EBENEZER & the Invisible World (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив