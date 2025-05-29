Описание

MiaStories Together — это визуальная новелла нового формата, где ты не просто читаешь — ты проживаешь. Хочешь идти один или втянуть в приключение друга, пару или даже случайного незнакомца — выбор за тобой. Здесь важна не только история, но и с кем ты её проходишь. Каждые пять минут — новый выбор, ответ в переписке, поворот в отношениях или сцена, от которой мурашки. Всё зависит от того, как ты играешь — и с кем рядом.





В MiaStories Together ты сам решаешь, кем быть: скромным студентом, дерзким гендиром, таинственным незнакомцем — или кем-то, кто не укладывается в клише. Все образы живые, прописанные, а сюжетные линии полны неожиданных поворотов. Поддерживается мультиплеер: можно проходить истории в паре, влиять на сюжет друг друга, заводить друзей — или больше. Игра не требует доната для полного погружения, дизайн радует глаз, а сама вселенная будто зовёт вернуться, чтобы попробовать всё по-другому.