MiaStories Together (Мод, Без рекламы) 0.2.18
Истории, которые проживаешь сам — или вместе с тем, кто станет частью твоего сюжета
MiaStories Together — это визуальная новелла нового формата, где ты не просто читаешь — ты проживаешь. Хочешь идти один или втянуть в приключение друга, пару или даже случайного незнакомца — выбор за тобой. Здесь важна не только история, но и с кем ты её проходишь. Каждые пять минут — новый выбор, ответ в переписке, поворот в отношениях или сцена, от которой мурашки. Всё зависит от того, как ты играешь — и с кем рядом.
В MiaStories Together ты сам решаешь, кем быть: скромным студентом, дерзким гендиром, таинственным незнакомцем — или кем-то, кто не укладывается в клише. Все образы живые, прописанные, а сюжетные линии полны неожиданных поворотов. Поддерживается мультиплеер: можно проходить истории в паре, влиять на сюжет друг друга, заводить друзей — или больше. Игра не требует доната для полного погружения, дизайн радует глаз, а сама вселенная будто зовёт вернуться, чтобы попробовать всё по-другому.
Без рекламы
Скачать MiaStories Together (Мод, Без рекламы) v0.2.18 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.