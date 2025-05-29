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MiaStories Together (Мод, Без рекламы)

MiaStories Together (Мод, Без рекламы) 0.2.18

Истории, которые проживаешь сам — или вместе с тем, кто станет частью твоего сюжета
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Версия:
0.2.18
Требования:
Android 9
Разработчик:
PROMOTICH LTD EOOD
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:55
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

MiaStories Together — это визуальная новелла нового формата, где ты не просто читаешь — ты проживаешь. Хочешь идти один или втянуть в приключение друга, пару или даже случайного незнакомца — выбор за тобой. Здесь важна не только история, но и с кем ты её проходишь. Каждые пять минут — новый выбор, ответ в переписке, поворот в отношениях или сцена, от которой мурашки. Всё зависит от того, как ты играешь — и с кем рядом.


В MiaStories Together ты сам решаешь, кем быть: скромным студентом, дерзким гендиром, таинственным незнакомцем — или кем-то, кто не укладывается в клише. Все образы живые, прописанные, а сюжетные линии полны неожиданных поворотов. Поддерживается мультиплеер: можно проходить истории в паре, влиять на сюжет друг друга, заводить друзей — или больше. Игра не требует доната для полного погружения, дизайн радует глаз, а сама вселенная будто зовёт вернуться, чтобы попробовать всё по-другому.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы, Новеллы

Скачать MiaStories Together (Мод, Без рекламы) v0.2.18 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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