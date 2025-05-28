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Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы)

Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы) 1.0

Играй, исследуй и дружи с динозаврами в ярком мире мини-игр
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Версия:
1.0
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Florisworlds GmbH
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:14
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 444 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Tiny Dino Pals — это интерактивное приключение с мини-играми и милыми динозаврами. Ты гуляешь по красочному доисторическому парку, общаешься с разными видами динозавров и участвуешь в веселых активностях. Каждые 5 минут — новая мини-игра: бегай, прыгай, собирай фрукты, выполняй задания и зарабатывай награды.


Открывай новые способности для своих динопитомцев, украшай локации и разблокируй до 30 уникальных динозавров. Простое управление и добрый визуальный стиль подойдут детям и взрослым. Нет доната, можно играть офлайн — идеальный способ расслабиться или весело провести время с ребенком.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы) 444 Мб Ссылка 2 444 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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