Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы) 1.0
Играй, исследуй и дружи с динозаврами в ярком мире мини-игр
Tiny Dino Pals — это интерактивное приключение с мини-играми и милыми динозаврами. Ты гуляешь по красочному доисторическому парку, общаешься с разными видами динозавров и участвуешь в веселых активностях. Каждые 5 минут — новая мини-игра: бегай, прыгай, собирай фрукты, выполняй задания и зарабатывай награды.
Открывай новые способности для своих динопитомцев, украшай локации и разблокируй до 30 уникальных динозавров. Простое управление и добрый визуальный стиль подойдут детям и взрослым. Нет доната, можно играть офлайн — идеальный способ расслабиться или весело провести время с ребенком.
Без рекламы
Скачать Tiny Dino Pals - Dinosaurs (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.