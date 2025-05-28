Описание

Tiny Dino Pals — это интерактивное приключение с мини-играми и милыми динозаврами. Ты гуляешь по красочному доисторическому парку, общаешься с разными видами динозавров и участвуешь в веселых активностях. Каждые 5 минут — новая мини-игра: бегай, прыгай, собирай фрукты, выполняй задания и зарабатывай награды.





Открывай новые способности для своих динопитомцев, украшай локации и разблокируй до 30 уникальных динозавров. Простое управление и добрый визуальный стиль подойдут детям и взрослым. Нет доната, можно играть офлайн — идеальный способ расслабиться или весело провести время с ребенком.