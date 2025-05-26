Описание

Poppy Playtime: Глава 7 — это хоррор-головоломка в мрачных коридорах фабрики, где прошлое оживает в самых тревожных формах. Ты снова возвращаешься в игрушечный ад, чтобы пройти по местам, где когда-то царила радость. Теперь здесь — темнота, шепоты и ощущение, что за каждым углом что-то наблюдает. Главная петля: исследование, разгадывание механических загадок и выживание в окружении, которое дышит страхом.





Фабрика оживает тенями и звуками, каждый шаг — это тревожный сигнал, что ты не один. Загадки становятся сложнее, враги — непредсказуемее, а атмосфера — тяжелее. Используй смекалку, манипулируй объектами и продвигайся глубже в прошлое компании, где забвение оказалось хуже правды. Poppy Playtime не просто пугает — она давит, ломает и не отпускает.