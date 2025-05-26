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Poppy Playtime Chapter 7 (Мод, Без рекламы)

Poppy Playtime Chapter 7 (Мод, Без рекламы) 1.0.0

Новый кошмар на старой фабрике: следуй за тенями, но не теряй себя
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:17
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 610 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
21
Скриншоты
Описание

Poppy Playtime: Глава 7 — это хоррор-головоломка в мрачных коридорах фабрики, где прошлое оживает в самых тревожных формах. Ты снова возвращаешься в игрушечный ад, чтобы пройти по местам, где когда-то царила радость. Теперь здесь — темнота, шепоты и ощущение, что за каждым углом что-то наблюдает. Главная петля: исследование, разгадывание механических загадок и выживание в окружении, которое дышит страхом.


Фабрика оживает тенями и звуками, каждый шаг — это тревожный сигнал, что ты не один. Загадки становятся сложнее, враги — непредсказуемее, а атмосфера — тяжелее. Используй смекалку, манипулируй объектами и продвигайся глубже в прошлое компании, где забвение оказалось хуже правды. Poppy Playtime не просто пугает — она давит, ломает и не отпускает.


Информация о модах

Без рекламы

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Poppy Playtime
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Poppy Playtime Chapter 7 (Мод, Без рекламы) v1.0.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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