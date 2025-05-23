Instant Leveling (Мод Меню) 10.0
Прокачайся за 10 боёв и стань чемпионом в быстром забеге
Instant Leveling — это динамичная экшен-RPG с короткими, но насыщенными сессиями, где каждый забег состоит всего из 10 боёв. Каждые 5 минут ты сражаешься с врагами, усиливаешь своего героя и настраиваешь билд из навыков, чтобы пройти волну за волной. С каждым боем противники становятся сильнее — но и награды весомее. Быстро, чётко, с упором на тактику и адаптацию.
В Instant Leveling сочетаются быстрый прогресс, стратегические комбинации навыков и боевые волны с возрастающей сложностью. Твоя задача — подобрать идеальные умения и грамотно распределить усилия, чтобы пережить все 10 этапов и завершить забег с максимумом ресурсов. Игра отлично подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует гринда. Но не забудь сделать резервную копию данных — каждый бой может оказаться последним!
Меню модов
Режим бога
Множитель урона
Множитель защиты
Скачать Instant Leveling (Мод Меню) v10.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.