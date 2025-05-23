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Instant Leveling (Мод Меню)

Instant Leveling (Мод Меню) 10.0

Прокачайся за 10 боёв и стань чемпионом в быстром забеге
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Версия:
10.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
阿煙
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:52
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 58 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18
Скриншоты
Описание

Instant Leveling — это динамичная экшен-RPG с короткими, но насыщенными сессиями, где каждый забег состоит всего из 10 боёв. Каждые 5 минут ты сражаешься с врагами, усиливаешь своего героя и настраиваешь билд из навыков, чтобы пройти волну за волной. С каждым боем противники становятся сильнее — но и награды весомее. Быстро, чётко, с упором на тактику и адаптацию.


В Instant Leveling сочетаются быстрый прогресс, стратегические комбинации навыков и боевые волны с возрастающей сложностью. Твоя задача — подобрать идеальные умения и грамотно распределить усилия, чтобы пережить все 10 этапов и завершить забег с максимумом ресурсов. Игра отлично подходит для коротких сессий, работает офлайн и не требует гринда. Но не забудь сделать резервную копию данных — каждый бой может оказаться последним!


Информация о модах

Меню модов

Режим бога

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Instant Leveling (Мод Меню) v10.0 MOD APK

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Скачать Instant Leveling (Мод Меню) 58 Мб Ссылка 2 58 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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