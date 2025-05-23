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Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню)

Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню) 1.4.8

Управляй подлодкой, уклоняйся от угроз и выживай в глубинах
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Версия:
1.4.8
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dear Dream Game
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:21
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Ocean War: Stealth Mission — это напряжённый морской экшен, где ты берёшь под контроль подводную лодку и отправляешься в миссии, полные скрытности, ракетных атак и неожиданных опасностей. Каждые 5 минут ты пробираешься сквозь минные поля, маневрируешь между скалами и отражаешь атаки таинственных морских существ. В арсенале — ракеты, специальные заряды и тактические манёвры, чтобы выжить и добраться до цели.


В Ocean War: Stealth Mission сочетаются навигация по опасным глубинам, сражения с морскими монстрами и модернизация подлодки. Ты разблокируешь новые виды вооружения, усиливаешь броню, улучшаешь манёвренность и получаешь доступ к уникальным ракетам, которые пригодятся в борьбе с боссами и редкими врагами. Игра требует внимательности, реакции и стратегического подхода. Погрузись в мрачные воды и докажи, что твоя подлодка — не жертва, а охотник.


Информация о модах

1. Увеличено количество золота

2. Меню модов


Примечание: пожалуйста , посмотрите видеоурок для получения более подробной информации о меню модов.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню) v1.4.8 MOD APK

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Скачать Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню) 175 Мб Ссылка 2 175 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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