Описание

Ocean War: Stealth Mission — это напряжённый морской экшен, где ты берёшь под контроль подводную лодку и отправляешься в миссии, полные скрытности, ракетных атак и неожиданных опасностей. Каждые 5 минут ты пробираешься сквозь минные поля, маневрируешь между скалами и отражаешь атаки таинственных морских существ. В арсенале — ракеты, специальные заряды и тактические манёвры, чтобы выжить и добраться до цели.





В Ocean War: Stealth Mission сочетаются навигация по опасным глубинам, сражения с морскими монстрами и модернизация подлодки. Ты разблокируешь новые виды вооружения, усиливаешь броню, улучшаешь манёвренность и получаешь доступ к уникальным ракетам, которые пригодятся в борьбе с боссами и редкими врагами. Игра требует внимательности, реакции и стратегического подхода. Погрузись в мрачные воды и докажи, что твоя подлодка — не жертва, а охотник.