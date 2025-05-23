Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню) 1.4.8
Управляй подлодкой, уклоняйся от угроз и выживай в глубинах
Ocean War: Stealth Mission — это напряжённый морской экшен, где ты берёшь под контроль подводную лодку и отправляешься в миссии, полные скрытности, ракетных атак и неожиданных опасностей. Каждые 5 минут ты пробираешься сквозь минные поля, маневрируешь между скалами и отражаешь атаки таинственных морских существ. В арсенале — ракеты, специальные заряды и тактические манёвры, чтобы выжить и добраться до цели.
В Ocean War: Stealth Mission сочетаются навигация по опасным глубинам, сражения с морскими монстрами и модернизация подлодки. Ты разблокируешь новые виды вооружения, усиливаешь броню, улучшаешь манёвренность и получаешь доступ к уникальным ракетам, которые пригодятся в борьбе с боссами и редкими врагами. Игра требует внимательности, реакции и стратегического подхода. Погрузись в мрачные воды и докажи, что твоя подлодка — не жертва, а охотник.
1. Увеличено количество золота
2. Меню модов
Примечание: пожалуйста , посмотрите видеоурок для получения более подробной информации о меню модов.
Скачать Ocean War-Stealth Mission (Мод Меню) v1.4.8 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.