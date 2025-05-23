Описание

Ninja Rift — это ролевая экшен-игра, где ты создаёшь уникального ниндзя и отправляешься в путь по разорванному миру клана и чести. Каждые 5 минут ты прокачиваешь навыки, осваиваешь смертоносные техники и участвуешь в напряжённых дуэлях с другими бойцами. Бои требуют тактики и рефлексов, а путь к вершине — это не просто сила, а выбор правильной стратегии и командной поддержки.





В Ninja Rift сочетаются глубокая кастомизация персонажа, бои 1 на 1 и развитие в рамках клана. Ты можешь объединяться с другими игроками, участвовать в событиях, открывать новые умения и настраивать стиль своего воина: от внешности до боевой специализации. Игра предлагает онлайновые режимы, рейтинги и постоянное развитие. Готов ли ты покорить разлом и доказать, кто здесь истинный мастер ниндзя? Прыгай в Rift — твоя легенда начинается.



























