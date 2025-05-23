Ninja Rift (Мод Меню) 1.40
Создай своего ниндзя, овладей искусством боя и доминируй в разломе
Ninja Rift — это ролевая экшен-игра, где ты создаёшь уникального ниндзя и отправляешься в путь по разорванному миру клана и чести. Каждые 5 минут ты прокачиваешь навыки, осваиваешь смертоносные техники и участвуешь в напряжённых дуэлях с другими бойцами. Бои требуют тактики и рефлексов, а путь к вершине — это не просто сила, а выбор правильной стратегии и командной поддержки.
В Ninja Rift сочетаются глубокая кастомизация персонажа, бои 1 на 1 и развитие в рамках клана. Ты можешь объединяться с другими игроками, участвовать в событиях, открывать новые умения и настраивать стиль своего воина: от внешности до боевой специализации. Игра предлагает онлайновые режимы, рейтинги и постоянное развитие. Готов ли ты покорить разлом и доказать, кто здесь истинный мастер ниндзя? Прыгай в Rift — твоя легенда начинается.
1. Увеличение HP
2. Увеличение CP
3. Меню модов
Примечание: пожалуйста, посмотрите видеоурок перед использованием меню модов, чтобы избежать ошибок.
Скачать Ninja Rift (Мод Меню) v1.40 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.