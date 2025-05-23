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Ninja Rift (Мод Меню)

Ninja Rift (Мод Меню) 1.40

Создай своего ниндзя, овладей искусством боя и доминируй в разломе
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Версия:
1.40
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Stax Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 15:20
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Ninja Rift — это ролевая экшен-игра, где ты создаёшь уникального ниндзя и отправляешься в путь по разорванному миру клана и чести. Каждые 5 минут ты прокачиваешь навыки, осваиваешь смертоносные техники и участвуешь в напряжённых дуэлях с другими бойцами. Бои требуют тактики и рефлексов, а путь к вершине — это не просто сила, а выбор правильной стратегии и командной поддержки.


В Ninja Rift сочетаются глубокая кастомизация персонажа, бои 1 на 1 и развитие в рамках клана. Ты можешь объединяться с другими игроками, участвовать в событиях, открывать новые умения и настраивать стиль своего воина: от внешности до боевой специализации. Игра предлагает онлайновые режимы, рейтинги и постоянное развитие. Готов ли ты покорить разлом и доказать, кто здесь истинный мастер ниндзя? Прыгай в Rift — твоя легенда начинается.









Информация о модах

1. Увеличение HP

2. Увеличение CP

3. Меню модов


Примечание: пожалуйста, посмотрите видеоурок перед использованием меню модов, чтобы избежать ошибок.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Ninja Rift (Мод Меню) v1.40 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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