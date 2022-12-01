Описание

Horizon Island - это не просто игра, это увлекательное приключение на безлюдном тропическом острове, где вы сможете создать свой собственный райский уголок. Вам предстоит исследовать этот загадочный мир, собирая ресурсы, строя фермы и раскрывая тайны, скрытые в его глубинах.





Выращивайте разнообразные культуры, разводите животных и создавайте необходимое оборудование для выживания на острове. Стройте уютные дома, функциональные фабрики и уютные рестораны, чтобы обеспечить комфорт и удовольствие для себя и других выживших.





Однако "Horizon Island" не только о выживании, но и о приключениях и исследованиях. Исследуйте опасные территории, встречайте необычных персонажей и раскрывайте их секреты. Следите за развитием романтических отношений между выжившими, которые будут добавлять драмы и интриги в ваше путешествие.