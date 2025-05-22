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Within (Мод, Много денег)

Within (Мод, Много денег) 0.1.5

Мрачное приключение о памяти, самоощущении и внутреннем пробуждении
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Версия:
0.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Akatsuki Taiwan Inc.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 18:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Within — это атмосферная повествовательная игра с элементами исследования и символизма, в которой ты отправляешься в мистический мир вместе с Эммой — героиней, проснувшейся в месте, одновременно знакомом и чужом. Каждые пять минут — это новый шаг вглубь себя, разгадывание загадок прошлого, встреча с тенями воспоминаний и поиск смысла в том, что кажется сном, но ощущается реальностью.


Исследуй опустевшие пространства, фрагменты воспоминаний и эмоциональные образы, чтобы раскрыть прошлое Эммы и её путь к самоопределению. Игра сочетает мрачную визуальную эстетику с глубоким, личным повествованием и тонким психологизмом. Within — это не просто приключение. Это зеркало, в котором отражаются утраченные моменты, вытесненные эмоции и шанс на внутреннее исцеление. Отправься туда, где всё началось — чтобы понять, кем ты стал.


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 Теги темы: Много денег

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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