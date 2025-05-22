Описание

Within — это атмосферная повествовательная игра с элементами исследования и символизма, в которой ты отправляешься в мистический мир вместе с Эммой — героиней, проснувшейся в месте, одновременно знакомом и чужом. Каждые пять минут — это новый шаг вглубь себя, разгадывание загадок прошлого, встреча с тенями воспоминаний и поиск смысла в том, что кажется сном, но ощущается реальностью.





Исследуй опустевшие пространства, фрагменты воспоминаний и эмоциональные образы, чтобы раскрыть прошлое Эммы и её путь к самоопределению. Игра сочетает мрачную визуальную эстетику с глубоким, личным повествованием и тонким психологизмом. Within — это не просто приключение. Это зеркало, в котором отражаются утраченные моменты, вытесненные эмоции и шанс на внутреннее исцеление. Отправься туда, где всё началось — чтобы понять, кем ты стал.