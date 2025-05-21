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Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы)

Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы) 1.0.6

Эпизодическое приключение с монстрами, привидениями и неожиданным арестом
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
CiihuyCom
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:01
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 240 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Petualangan di Muara Angker — это 13-й эпизод сюжетной хоррор-игры с элементами мистики и юмора, в которой ты узнаешь правду о судьбе Арипа и Агунга. Каждые пять минут — это сцена, диалог, интрига или погоня, ведущая к финальному столкновению с полицией на фоне паранормальных явлений. Почему героев арестовали? Кто такой Безумный Доктор и чем занимается Милая Бабушка? Ответы — прямо в этом эпизоде.


На этот раз ты не просто наблюдатель — ты также сыграешь за Оргиллу, монстра-преследователя, отправленного за Арипом, Агунгом и жителями таинственной деревни Мераунг. От охоты до диалогов с потусторонними существами — игра сочетает хоррор с гротеском и народным фольклором. Petualangan di Muara Angker — это смесь страха, абсурда и приключения, в которой никто не уйдёт незамеченным.


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Petualangan di Muara Angker (Мод, Без рекламы) v1.0.6 MOD APK

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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