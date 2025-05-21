Описание

Petualangan di Muara Angker — это 13-й эпизод сюжетной хоррор-игры с элементами мистики и юмора, в которой ты узнаешь правду о судьбе Арипа и Агунга. Каждые пять минут — это сцена, диалог, интрига или погоня, ведущая к финальному столкновению с полицией на фоне паранормальных явлений. Почему героев арестовали? Кто такой Безумный Доктор и чем занимается Милая Бабушка? Ответы — прямо в этом эпизоде.





На этот раз ты не просто наблюдатель — ты также сыграешь за Оргиллу, монстра-преследователя, отправленного за Арипом, Агунгом и жителями таинственной деревни Мераунг. От охоты до диалогов с потусторонними существами — игра сочетает хоррор с гротеском и народным фольклором. Petualangan di Muara Angker — это смесь страха, абсурда и приключения, в которой никто не уйдёт незамеченным.