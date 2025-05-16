Backrooms: Thalassophobia 1.0
Один против океана в бесконечной комнате — выберешься или утонешь?
Backrooms: Thalassophobia — это хоррор от первого лица, действие которого разворачивается на 7‑м уровне Закулисья — там, где нет пола, только холодная вода и тревожная тишина. Каждые пять минут ты плывёшь вслепую, ищешь кнопки активации, пытаешься найти твёрдую поверхность и не сойти с ума от звуков в темноте. Выход есть. Но где он?
Ты один. Здесь нет карт, только звуки, тени и реалистичная графика, заставляющая поверить в происходящее. Чтобы выбраться, нужно включать механизмы, проходить двери и оставаться на плаву. Погружение усиливает эффект талассофобии: страх бездны, неизвестности и полной изоляции. Проверь себя — выдержишь ли ты тишину, которая слышит всё?
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