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Backrooms: Thalassophobia

Backrooms: Thalassophobia 1.0

Один против океана в бесконечной комнате — выберешься или утонешь?
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Версия:
1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Apache Gunner Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:31
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 207 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Backrooms: Thalassophobia — это хоррор от первого лица, действие которого разворачивается на 7‑м уровне Закулисья — там, где нет пола, только холодная вода и тревожная тишина. Каждые пять минут ты плывёшь вслепую, ищешь кнопки активации, пытаешься найти твёрдую поверхность и не сойти с ума от звуков в темноте. Выход есть. Но где он?


Ты один. Здесь нет карт, только звуки, тени и реалистичная графика, заставляющая поверить в происходящее. Чтобы выбраться, нужно включать механизмы, проходить двери и оставаться на плаву. Погружение усиливает эффект талассофобии: страх бездны, неизвестности и полной изоляции. Проверь себя — выдержишь ли ты тишину, которая слышит всё?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Backrooms: Thalassophobia 207 Мб Ссылка 2 207 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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