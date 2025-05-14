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Escape Game Nightmares Inside (Мод, Без рекламы)

Escape Game Nightmares Inside (Мод, Без рекламы) 1.0

Проведи мальчика сквозь кошмар в мрачном мире тайн и головоломок
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Noir Play
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 13:09
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 89 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

Escape Game Nightmares Inside — это атмосферный платформер с элементами головоломки и выживания, где ты управляешь маленьким мальчиком, застрявшим в странном, пугающем мире. Исследуй запутанные уровни, уклоняйся от ловушек и шаг за шагом раскрывай, что скрывается за тенями. Игровой процесс строится на решении задач, поиске выходов и пробуждении памяти главного героя.


На каждом этапе ты будешь сталкиваться с новыми механиками: открытие потайных дверей, реакция на неожиданные события, прохождение участков с точностью до прыжка. Визуальный стиль погружает в чувство тревоги и одиночества, а саундтрек поддерживает напряжение. Эта игра — идеальный выбор для тех, кто любит мрачные истории с таинственной атмосферой и продуманными испытаниями.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Escape Game Nightmares Inside (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

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Скачать Escape Game Nightmares Inside (Мод, Без рекламы) 89 Мб Ссылка 2 89 Мб
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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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