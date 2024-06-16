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Guardian Girl (Мод, Режим бога)

Guardian Girl (Мод, Режим бога) 2.1

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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Wondersquad
Версия:
2.1
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 696

Окунитесь в захватывающий мир Guardian Girl: The Moon Garden, где необычная история переплетается с яростным геймплеем, создавая неповторимую игровую атмосферу. В этой игре жанра roguelite на выживание вы примите роль девочки-подростка, страдающей амнезией, и отправитесь в Сад Луны, где вас ждут различные преграды и испытания.


Ваша героиня обладает вечной жизнью, что добавляет уникальности игровому опыту. Ваша цель — преодолеть все препятствия, разгадать тайны своего прошлого и обрести полное понимание своей судьбы. С каждым пройденным испытанием ваша девушка становится сильнее, получает новые навыки и возможности, что позволяет ей быть решительнее и более готовой к следующим вызовам. Одна из ключевых особенностей игры — ее магия. Вам предстоит погрузиться в мир волшебства и использовать магические способности для преодоления препятствий и сражения с врагами. Каждая битва будет требовать от вас тактического мышления, стратегии и умения применять разнообразные заклинания.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Инъекция опыта
  • Всегда критично
  • Критическое повреждение
  • Скорость игры
 Теги темы: Режим бога

Скачать Guardian Girl (Мод, Режим бога) 2.1 взлом

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Скачать Guardian Girl (Мод, Режим бога) 155 Мб Ссылка 2 155 Мб

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