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SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов)

SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов) 1.1.0

Исследуй острова, сражайся с монстрами и найди сокровища в стиле ретро-RPG
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bew Games inc.
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 16:06
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
26
Скриншоты
Описание

SRPG 5: Пиратские приключения - Это 2D-приключение с элементами выживания, где ты пробуждаешься на таинственном острове и отправляешься в пиратский мир, полный опасностей и загадок. Каждые 5 минут ты добываешь ресурсы, крафтишь снаряжение, сражаешься с врагами и исследуешь пиксельные локации. Вокруг — магия, древние руины, скрытые подземелья и следы легендарных сокровищ. И всё это — без интернета, с полностью офлайн-геймплеем.


В SRPG 5: Пиратские приключения я сочетаются стратегический крафтинг, сюжет о трёх пиратских кланах и открытый мир. Ты будешь изучать острова, погружаться в морские тайны и влиять на судьбы трёх братьев-капитанов, враждующих десятилетиями. Собирай магические артефакты, строй корабль, исследуй океаны и стань легендой. Это пятое приключение в серии Survival RPG — и, возможно, самое масштабное. Готов ли ты встать под пиратский флаг и стать частью мифа?


Информация о модах

Неограниченный Бриллиант

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 Теги темы: Много бриллиантов

Скачать SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов) v1.1.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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