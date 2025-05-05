SRPG 5: Пиратские приключения (Мод, Много бриллиантов) 1.1.0
Исследуй острова, сражайся с монстрами и найди сокровища в стиле ретро-RPG
SRPG 5: Пиратские приключения - Это 2D-приключение с элементами выживания, где ты пробуждаешься на таинственном острове и отправляешься в пиратский мир, полный опасностей и загадок. Каждые 5 минут ты добываешь ресурсы, крафтишь снаряжение, сражаешься с врагами и исследуешь пиксельные локации. Вокруг — магия, древние руины, скрытые подземелья и следы легендарных сокровищ. И всё это — без интернета, с полностью офлайн-геймплеем.
В SRPG 5: Пиратские приключения я сочетаются стратегический крафтинг, сюжет о трёх пиратских кланах и открытый мир. Ты будешь изучать острова, погружаться в морские тайны и влиять на судьбы трёх братьев-капитанов, враждующих десятилетиями. Собирай магические артефакты, строй корабль, исследуй океаны и стань легендой. Это пятое приключение в серии Survival RPG — и, возможно, самое масштабное. Готов ли ты встать под пиратский флаг и стать частью мифа?
Неограниченный Бриллиант
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