android-1.ru / Игры / Приключения / PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы)
PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы)

PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы) 1.0

Сражайся с монстрами и другими игроками в жутких онлайн‑битвах
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Getflynz
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 121 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

PVP Ripo Scary 3D Game — это хоррор‑экшен с режимом онлайн‑PvP, монстрами и пугающими локациями, где ты борешься за выживание в мрачных, полных угроз подземельях. Каждые пять минут — это новое столкновение с чудовищами, напряжённый матч с другими игроками или неожиданная ловушка, из которой придётся выбраться. Атмосфера страха, вспышки экшена и исследование тёмных коридоров держат в постоянном напряжении.


Игра предлагает реальные PvP‑бои, сбор предметов, прокачку и взаимодействие с игроками, которые могут стать как союзниками, так и врагами. Работает онлайн, идеально подходит для коротких и острых игровых сессий. Если тебе по душе хоррор с экшен‑механиками и элементами выживания в режиме мультиплеера — попробуй выжить в PVP Ripo и не сойди с ума первым.


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы) 121 Мб Ссылка 2 121 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы)
Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы)
Version: 2.0
Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked)
Version: 2.1.0
LISA: The Painful (Мод, Unlocked)
LISA: The Painful (Мод, Unlocked)
Version: 1.5
Inside UFO: Escape Story
Inside UFO: Escape Story
Version: 0.0.2
Late Night Station Shift
Late Night Station Shift
Version: 1.1.1
Obsession: Erythros (Мега Меню)
Obsession: Erythros (Мега Меню)
Version: 24.06.05
Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы)
Italian Brainrot Horror Game (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0
Escape Game Tropical Resort (Мод, Без рекламы)
Escape Game Tropical Resort (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0

Отзывы о PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив