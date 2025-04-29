PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы) 1.0
Сражайся с монстрами и другими игроками в жутких онлайн‑битвах
PVP Ripo Scary 3D Game — это хоррор‑экшен с режимом онлайн‑PvP, монстрами и пугающими локациями, где ты борешься за выживание в мрачных, полных угроз подземельях. Каждые пять минут — это новое столкновение с чудовищами, напряжённый матч с другими игроками или неожиданная ловушка, из которой придётся выбраться. Атмосфера страха, вспышки экшена и исследование тёмных коридоров держат в постоянном напряжении.
Игра предлагает реальные PvP‑бои, сбор предметов, прокачку и взаимодействие с игроками, которые могут стать как союзниками, так и врагами. Работает онлайн, идеально подходит для коротких и острых игровых сессий. Если тебе по душе хоррор с экшен‑механиками и элементами выживания в режиме мультиплеера — попробуй выжить в PVP Ripo и не сойди с ума первым.
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать PVP Ripo Scary 3D Game (Мод, Без рекламы) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.