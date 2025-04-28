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Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы)

Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы) 2.0

Собери все монеты, избегай чудовищ и выберись из безумных лабиринтов за ограниченное время
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Версия:
2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Photo Frame Maker App
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 44 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Tung Tung Sahur Anomali Escape — это аркадная игра с элементами выживания, где ты оказываешься в 20 лабиринтах, полных монстров и ловушек. Каждые пять минут ты бегаешь по запутанным коридорам, собираешь монеты, уклоняешься от страшных существ и используешь бамбуковые палочки, чтобы на короткое время отбиваться от врагов.


Игра предлагает ограничение по времени, быстрый темп, элементы стратегии и реакции, а также забавную атмосферу с нотками хаоса. Работает офлайн, идеально подойдёт для тех, кто любит челленджи на ловкость и быструю сообразительность. Сможешь ли ты собрать все 86 монет и сбежать прежде, чем тьма догонит тебя?


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы) v2.0 MOD APK

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Скачать Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы) 44 Мб Ссылка 2 44 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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