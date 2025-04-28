Tung Tung Sahur Anomali Escape (Мод, Без рекламы) 2.0
Собери все монеты, избегай чудовищ и выберись из безумных лабиринтов за ограниченное время
Tung Tung Sahur Anomali Escape — это аркадная игра с элементами выживания, где ты оказываешься в 20 лабиринтах, полных монстров и ловушек. Каждые пять минут ты бегаешь по запутанным коридорам, собираешь монеты, уклоняешься от страшных существ и используешь бамбуковые палочки, чтобы на короткое время отбиваться от врагов.
Игра предлагает ограничение по времени, быстрый темп, элементы стратегии и реакции, а также забавную атмосферу с нотками хаоса. Работает офлайн, идеально подойдёт для тех, кто любит челленджи на ловкость и быструю сообразительность. Сможешь ли ты собрать все 86 монет и сбежать прежде, чем тьма догонит тебя?
Взлом скорости, без рекламы.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.