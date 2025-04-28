Описание

Tung Tung Sahur Anomali Escape — это аркадная игра с элементами выживания, где ты оказываешься в 20 лабиринтах, полных монстров и ловушек. Каждые пять минут ты бегаешь по запутанным коридорам, собираешь монеты, уклоняешься от страшных существ и используешь бамбуковые палочки, чтобы на короткое время отбиваться от врагов.





Игра предлагает ограничение по времени, быстрый темп, элементы стратегии и реакции, а также забавную атмосферу с нотками хаоса. Работает офлайн, идеально подойдёт для тех, кто любит челленджи на ловкость и быструю сообразительность. Сможешь ли ты собрать все 86 монет и сбежать прежде, чем тьма догонит тебя?