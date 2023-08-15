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Idle Champions of the Forgotten Realms (Мод, Режим бога)

Idle Champions of the Forgotten Realms (Мод, Режим бога) 1.581

Улучшайте героев, учите умения и разблокируйте редких персонажей
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Codename Entertainment Inc.
Версия:
1.581
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 261

Idle Champions of the Forgotten Realms предлагает игрокам глубокий и сложный геймплей в стиле "idle", где каждое ваше решение влияет на общий результат ваших приключений. Эта игра является смесью стратегии и RPG, где игроки участвуют в битвах, используя команды из персонажей «Забытых королевств».


С каждым новым уровнем противники становятся сильнее, и игрокам придется постоянно улучшать своих героев, учить новые умения и заклинания. Помимо классических персонажей, таких как маги, воины и лучники, есть и редкие герои, которых можно разблокировать при определенных условиях. Их уникальные способности могут дать вам преимущество в трудных битвах.


Особенностью игры является система "idle" геймплея. Это означает, что ваши герои продолжают сражаться и добывать ресурсы, даже когда вы не в игре. Это позволяет игрокам продвигаться вперед и развивать свою команду, даже если у них нет времени активно играть. События и задания постоянно меняются, что делает игровой процесс увлекательным и интересным. Также в игре присутствуют регулярные обновления, добавляющие новых героев, локации и сюжетные линии.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Бог Мод
  • Монстр Поражает Героя = Монстр Умирает
  • Отсутствие Задержки Перезарядки Атаки (Включено По умолчанию)
 Теги темы: Режим бога

Скачать Idle Champions of the Forgotten Realms (Мод, Режим бога) 1.581 взлом

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Скачать Idle Champions of the Forgotten Realms (Мод, Режим бога) 130 Мб Ссылка 2 130 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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