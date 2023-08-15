Idle Champions of the Forgotten Realms предлагает игрокам глубокий и сложный геймплей в стиле "idle", где каждое ваше решение влияет на общий результат ваших приключений. Эта игра является смесью стратегии и RPG, где игроки участвуют в битвах, используя команды из персонажей «Забытых королевств».





С каждым новым уровнем противники становятся сильнее, и игрокам придется постоянно улучшать своих героев, учить новые умения и заклинания. Помимо классических персонажей, таких как маги, воины и лучники, есть и редкие герои, которых можно разблокировать при определенных условиях. Их уникальные способности могут дать вам преимущество в трудных битвах.





Особенностью игры является система "idle" геймплея. Это означает, что ваши герои продолжают сражаться и добывать ресурсы, даже когда вы не в игре. Это позволяет игрокам продвигаться вперед и развивать свою команду, даже если у них нет времени активно играть. События и задания постоянно меняются, что делает игровой процесс увлекательным и интересным. Также в игре присутствуют регулярные обновления, добавляющие новых героев, локации и сюжетные линии.