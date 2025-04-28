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Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked) 2.1.0

Заверши картину, открой историю — отдыхай и твори в своём ритме
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Версия:
2.1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:40
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 615 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Crunchyroll: Behind the Frame - Это медитативная интерактивная новелла с элементами квеста, где ты играешь за начинающую художницу. Каждые 5 минут ты подбираешь цвета, заканчиваешь картины и погружаешься в атмосферу уютного творческого утра. Игра не торопит: можно спокойно исследовать локации, делать перерывы на кофе и наслаждаться процессом без спешки и давления. Всё сделано, чтобы ты чувствовал себя внутри живого рисунка.


В Crunchyroll: Behind the Frame сочетаются яркая анимация, поиск недостающих цветов и глубокий скрытый сюжет. Мир разворачивается через маленькие детали: мазки кисти, кофе на столе, редкие встречи с загадочным соседом. В игре плавный саундтрек, поддержка управления в любом темпе и полное отсутствие спешки. Доступно эксклюзивно для участников Crunchyroll Mega и Ultimate Fan. Открой картину — и найди в ней больше, чем просто сюжет.









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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked) 615 Мб Ссылка 2 615 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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