Crunchyroll: Behind the Frame (Мод, Unlocked) 2.1.0
Заверши картину, открой историю — отдыхай и твори в своём ритме
Crunchyroll: Behind the Frame - Это медитативная интерактивная новелла с элементами квеста, где ты играешь за начинающую художницу. Каждые 5 минут ты подбираешь цвета, заканчиваешь картины и погружаешься в атмосферу уютного творческого утра. Игра не торопит: можно спокойно исследовать локации, делать перерывы на кофе и наслаждаться процессом без спешки и давления. Всё сделано, чтобы ты чувствовал себя внутри живого рисунка.
В Crunchyroll: Behind the Frame сочетаются яркая анимация, поиск недостающих цветов и глубокий скрытый сюжет. Мир разворачивается через маленькие детали: мазки кисти, кофе на столе, редкие встречи с загадочным соседом. В игре плавный саундтрек, поддержка управления в любом темпе и полное отсутствие спешки. Доступно эксклюзивно для участников Crunchyroll Mega и Ultimate Fan. Открой картину — и найди в ней больше, чем просто сюжет.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.