Описание

Crunchyroll: Behind the Frame - Это медитативная интерактивная новелла с элементами квеста, где ты играешь за начинающую художницу. Каждые 5 минут ты подбираешь цвета, заканчиваешь картины и погружаешься в атмосферу уютного творческого утра. Игра не торопит: можно спокойно исследовать локации, делать перерывы на кофе и наслаждаться процессом без спешки и давления. Всё сделано, чтобы ты чувствовал себя внутри живого рисунка.





В Crunchyroll: Behind the Frame сочетаются яркая анимация, поиск недостающих цветов и глубокий скрытый сюжет. Мир разворачивается через маленькие детали: мазки кисти, кофе на столе, редкие встречи с загадочным соседом. В игре плавный саундтрек, поддержка управления в любом темпе и полное отсутствие спешки. Доступно эксклюзивно для участников Crunchyroll Mega и Ultimate Fan. Открой картину — и найди в ней больше, чем просто сюжет.



























