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Rock Pusher (Мод меню)

Rock Pusher 22.1

Много денегМод меню

Толкай гигантский валун, нанимай помощников и узнай, что ждёт в конце пути
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Версия:
22.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rollic Games
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Rock Pusher — это казуальный кликер с элементами симулятора, в котором вся суть — сдвинуть с места огромный валун. Каждые несколько минут ты нанимаешь рабочих, усиливаешь толчки, апгрейдишь команду и смотришь, как камень понемногу движется вперёд. Просто? Не совсем. С каждым метром сопротивление растёт, но и награды за прогресс становятся всё щедрее.


Игра предлагает постоянное улучшение: больше силы, больше помощников, больше бонусов. Открывай новые этапы пути, модернизируй рабочих и находи редкие бустеры. Игра работает офлайн, не требует спешки и идеально подойдёт, чтобы расслабиться, глядя на то, как тяжёлая задача становится чуть легче с каждым нажатием. Сможешь ли ты докатить валун до конца — или сдашься на полпути?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта
  • Неограниченные пропуски

Примечание: 

- Включите неограниченное количество валюты, и каждый раз, когда вы что-либо получаете, эта сумма увеличивается на 9999.

- Неограниченные пропуски: как только вы разблокируете одного человека, вы можете получить 1 бесплатный пропуск. Убедитесь, что вы включили эту функцию первым, чтобы, когда вы получите 1 пропуск, он превратился в 9999 пропусков.

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 Теги темы: Мод меню, Много денег

Скачать Rock Pusher (Мод меню) v22.1 MOD APK

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Скачать Rock Pusher (Мод меню) 112 Мб Ссылка 2 112 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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