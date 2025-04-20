Rock Pusher 22.1
Толкай гигантский валун, нанимай помощников и узнай, что ждёт в конце пути
Rock Pusher — это казуальный кликер с элементами симулятора, в котором вся суть — сдвинуть с места огромный валун. Каждые несколько минут ты нанимаешь рабочих, усиливаешь толчки, апгрейдишь команду и смотришь, как камень понемногу движется вперёд. Просто? Не совсем. С каждым метром сопротивление растёт, но и награды за прогресс становятся всё щедрее.
Игра предлагает постоянное улучшение: больше силы, больше помощников, больше бонусов. Открывай новые этапы пути, модернизируй рабочих и находи редкие бустеры. Игра работает офлайн, не требует спешки и идеально подойдёт, чтобы расслабиться, глядя на то, как тяжёлая задача становится чуть легче с каждым нажатием. Сможешь ли ты докатить валун до конца — или сдашься на полпути?
- Меню модов
- Неограниченная валюта
- Неограниченные пропуски
Примечание:
- Включите неограниченное количество валюты, и каждый раз, когда вы что-либо получаете, эта сумма увеличивается на 9999.
- Неограниченные пропуски: как только вы разблокируете одного человека, вы можете получить 1 бесплатный пропуск. Убедитесь, что вы включили эту функцию первым, чтобы, когда вы получите 1 пропуск, он превратился в 9999 пропусков.
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