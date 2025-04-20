Описание

Rock Pusher — это казуальный кликер с элементами симулятора, в котором вся суть — сдвинуть с места огромный валун. Каждые несколько минут ты нанимаешь рабочих, усиливаешь толчки, апгрейдишь команду и смотришь, как камень понемногу движется вперёд. Просто? Не совсем. С каждым метром сопротивление растёт, но и награды за прогресс становятся всё щедрее.





Игра предлагает постоянное улучшение: больше силы, больше помощников, больше бонусов. Открывай новые этапы пути, модернизируй рабочих и находи редкие бустеры. Игра работает офлайн, не требует спешки и идеально подойдёт, чтобы расслабиться, глядя на то, как тяжёлая задача становится чуть легче с каждым нажатием. Сможешь ли ты докатить валун до конца — или сдашься на полпути?