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Prince of Persia: Lost Crown (Мод, Все DLC)

Prince of Persia: Lost Crown 1.0.0f

Unlocked

Герой, затерянный во времени: куда приведёт тебя тропа судьбы?
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Версия:
1.0.0f
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Ubisoft Entertainment
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

Prince of Persia: The Lost Crown начинается с тревожного пророчества и зовёт вас в мифическую гущу событий, где легенды оживают, а каждый шаг — испытание. Вы играете за Саргона, юного, но уже грозного воина из элитной стражи. Его путь — это не просто путешествие сквозь красочные руины и опасные ущелья, это поединок с изломанным временем, где прошлое и будущее переплетаются в неразрешимом клубке. Мир вокруг будто застыл на грани разрушения: величественные храмы медленно разваливаются, чудовища из персидского эпоса оживают и нападают, а гора Каф хранит больше тайн, чем готова раскрыть.


Здесь платформа — это поле битвы, а бой — танец на грани риска. Сочетая акробатику, сложные тайминги и удары, от которых захватывает дух, игра постоянно бросает вызов. Но главный козырь — Силы времени. С их помощью вы не просто побеждаете, а переигрываете ход боя, меняете саму структуру мира, вырываетесь из ловушек, которых ещё минуту назад не существовало. Это игра для тех, кто любит не просто сражения, а сражения со смыслом. Где победа не только в точном ударе, но и в умении видеть больше — за рамками экрана, за пределами времени.


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

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