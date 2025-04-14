Описание

Prince of Persia: The Lost Crown начинается с тревожного пророчества и зовёт вас в мифическую гущу событий, где легенды оживают, а каждый шаг — испытание. Вы играете за Саргона, юного, но уже грозного воина из элитной стражи. Его путь — это не просто путешествие сквозь красочные руины и опасные ущелья, это поединок с изломанным временем, где прошлое и будущее переплетаются в неразрешимом клубке. Мир вокруг будто застыл на грани разрушения: величественные храмы медленно разваливаются, чудовища из персидского эпоса оживают и нападают, а гора Каф хранит больше тайн, чем готова раскрыть.





Здесь платформа — это поле битвы, а бой — танец на грани риска. Сочетая акробатику, сложные тайминги и удары, от которых захватывает дух, игра постоянно бросает вызов. Но главный козырь — Силы времени. С их помощью вы не просто побеждаете, а переигрываете ход боя, меняете саму структуру мира, вырываетесь из ловушек, которых ещё минуту назад не существовало. Это игра для тех, кто любит не просто сражения, а сражения со смыслом. Где победа не только в точном ударе, но и в умении видеть больше — за рамками экрана, за пределами времени.