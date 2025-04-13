Описание

Outbreak: Dead Zone забрасывает вас в самый центр гибнущего мира, где каждый день — не о том, как жить, а о том, как не умереть. Город, некогда шумный и живой, теперь стал ловушкой: тени бродят по переулкам, здания скрывают зловещие тайны, а подземные лаборатории ещё дышат — но не жизнью. Выживание здесь — это не просто слово. Это поиск еды под дождём из крови. Это рукопашная схватка в коридоре с пустыми глазами напротив. Это шаг через обломки человечности в надежде найти ещё один патрон или хотя бы банку консервов.





В Outbreak: Dead Zone каждое действие имеет цену. Вы рискуете, когда выходите наружу. Рискуете, когда спускаетесь в лаборатории, где кто-то пытался остановить катастрофу — и только усугубил её. Игра не сюсюкается: она предлагает суровую, местами беспощадную атмосферу выживания, где вас подстерегают не только зомби, но и страхи, сомнения, одиночество. Собирать ресурсы, крафтить, отстреливаться, решать, кого спасти, а кого оставить — всё это часть вашего пути. Здесь нет героев. Есть только те, кто ещё дышит. Вопрос в том, надолго ли.