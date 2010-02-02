Follow the meaning 1.1.29
Где заканчивается реальность, начинается город, в котором правит Больница
Follow the Meaning — это сюрреалистичный рисованный квест, в котором детектив Пол Трилби прибывает в отдалённый островной городок, получив странное и тревожное письмо. Местные жители забывают всё после визита в загадочную Больницу, город разделён стеной, а правда прячется в шепоте и намёках. За каждой дверью — тайна, за каждым разговором — нечто большее, чем кажется на первый взгляд.
Вдохновлённая такими играми, как Samorost и Rusty Lake, Follow the Meaning предлагает мрачную атмосферу, нестандартные головоломки и абсурдно-логичное мышление. Здесь важна не скорость, а наблюдательность. Распутывай клубок лжи, собирай улики из сплетен и символов, взаимодействуй с необычными персонажами и постарайся докопаться до сути… если сам при этом не забудешь, кто ты такой.
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