Описание

Follow the Meaning — это сюрреалистичный рисованный квест, в котором детектив Пол Трилби прибывает в отдалённый островной городок, получив странное и тревожное письмо. Местные жители забывают всё после визита в загадочную Больницу, город разделён стеной, а правда прячется в шепоте и намёках. За каждой дверью — тайна, за каждым разговором — нечто большее, чем кажется на первый взгляд.





Вдохновлённая такими играми, как Samorost и Rusty Lake, Follow the Meaning предлагает мрачную атмосферу, нестандартные головоломки и абсурдно-логичное мышление. Здесь важна не скорость, а наблюдательность. Распутывай клубок лжи, собирай улики из сплетен и символов, взаимодействуй с необычными персонажами и постарайся докопаться до сути… если сам при этом не забудешь, кто ты такой.