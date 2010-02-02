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Follow the meaning (Мод, Unlocked)

Follow the meaning 1.1.29

Unlocked

Где заканчивается реальность, начинается город, в котором правит Больница
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Версия:
1.1.29
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Second Maze
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 281 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Follow the Meaning — это сюрреалистичный рисованный квест, в котором детектив Пол Трилби прибывает в отдалённый островной городок, получив странное и тревожное письмо. Местные жители забывают всё после визита в загадочную Больницу, город разделён стеной, а правда прячется в шепоте и намёках. За каждой дверью — тайна, за каждым разговором — нечто большее, чем кажется на первый взгляд.


Вдохновлённая такими играми, как Samorost и Rusty Lake, Follow the Meaning предлагает мрачную атмосферу, нестандартные головоломки и абсурдно-логичное мышление. Здесь важна не скорость, а наблюдательность. Распутывай клубок лжи, собирай улики из сплетен и символов, взаимодействуй с необычными персонажами и постарайся докопаться до сути… если сам при этом не забудешь, кто ты такой.


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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Follow the meaning (Мод, Unlocked) 281 Мб Ссылка 2 281 Мб
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