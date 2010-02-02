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Ozymandias (Мод, Unlocked)

Ozymandias 0.8.6

Unlocked

Эпоха бронзы. Великие правители. Империи, рождающиеся за один присест
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Версия:
0.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GoblinzPublishing
Категория:
Стратегии / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 432 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ozymandias — это компактная 4X-стратегия, в которой вся глубина классических игр жанра умещается в динамичные, продуманные партии. Ты строишь империю с нуля, выбирая, где основать города, как распределить ресурсы, когда расширяться и в какой момент собрать армию. Один ход — одно решение. И каждое из них имеет вес.


Уникальная механика целей и ограниченного выбора заставляет думать на два шага вперёд. Случайные условия победы делают каждую партию непредсказуемой, а настраиваемые — позволяют подстроить игру под свой стиль. Ozymandias — это не про масштаб на десятки часов, а про концентрацию стратегии: чистый, насыщенный геймплей без лишнего. Идеально для тех, кто хочет править — но без временных жертв.


Информация о модах
  • Карты в игре продаются за реальные деньги – пакеты цивилизаций разблокируются.
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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Ozymandias (Мод, Unlocked) 432 Мб Ссылка 2 432 Мб
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