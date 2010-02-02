Версия:
0.8.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GoblinzPublishing
Обновлено:
Сегодня, 01:14
Возраст:
Требуется места:
≈ 432 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание
Ozymandias — это компактная 4X-стратегия, в которой вся глубина классических игр жанра умещается в динамичные, продуманные партии. Ты строишь империю с нуля, выбирая, где основать города, как распределить ресурсы, когда расширяться и в какой момент собрать армию. Один ход — одно решение. И каждое из них имеет вес.
Уникальная механика целей и ограниченного выбора заставляет думать на два шага вперёд. Случайные условия победы делают каждую партию непредсказуемой, а настраиваемые — позволяют подстроить игру под свой стиль. Ozymandias — это не про масштаб на десятки часов, а про концентрацию стратегии: чистый, насыщенный геймплей без лишнего. Идеально для тех, кто хочет править — но без временных жертв.
Информация о модах
- Карты в игре продаются за реальные деньги – пакеты цивилизаций разблокируются.
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