Описание

Ozymandias — это компактная 4X-стратегия, в которой вся глубина классических игр жанра умещается в динамичные, продуманные партии. Ты строишь империю с нуля, выбирая, где основать города, как распределить ресурсы, когда расширяться и в какой момент собрать армию. Один ход — одно решение. И каждое из них имеет вес.





Уникальная механика целей и ограниченного выбора заставляет думать на два шага вперёд. Случайные условия победы делают каждую партию непредсказуемой, а настраиваемые — позволяют подстроить игру под свой стиль. Ozymandias — это не про масштаб на десятки часов, а про концентрацию стратегии: чистый, насыщенный геймплей без лишнего. Идеально для тех, кто хочет править — но без временных жертв.