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Tower Defense Раш (Мод Меню)

Tower Defense Раш 1.0.5

Мод меню

Здесь побеждает не сила, а голова — строй, думай, отбивайся
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
mobirix
Категория:
Игры / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Tower Defense Rush — это классика жанра на новом уровне, где твоя задача — защитить космическую базу любой ценой. Волны врагов идут с земли и воздуха, а значит, одними пушками не обойдёшься. Построй грамотную систему турелей, разбирай преграды, расширяй зону контроля и не давай врагам пробиться. Каждая башня — ресурс, каждая секунда — шанс потерять всё.


В Tower Defense Rush важен не только огонь, но и тайминг. Чтобы расчистить новое место для турелей, нужно жертвовать атакой — и это может стоить победы. Но если всё сделаешь правильно, то создашь непроходимую линию обороны. Экспериментируй со стратегиями, комбинируй башни и следи за ситуацией. Пропустишь слишком много — база падёт. Тут не прощают ошибок, но и награда за выживание достойная.


Информация о модах

Меню, режим бога, неограниченные боевые фишки

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 Теги темы: Мод меню

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