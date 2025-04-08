Описание

Tower Defense Rush — это классика жанра на новом уровне, где твоя задача — защитить космическую базу любой ценой. Волны врагов идут с земли и воздуха, а значит, одними пушками не обойдёшься. Построй грамотную систему турелей, разбирай преграды, расширяй зону контроля и не давай врагам пробиться. Каждая башня — ресурс, каждая секунда — шанс потерять всё.





В Tower Defense Rush важен не только огонь, но и тайминг. Чтобы расчистить новое место для турелей, нужно жертвовать атакой — и это может стоить победы. Но если всё сделаешь правильно, то создашь непроходимую линию обороны. Экспериментируй со стратегиями, комбинируй башни и следи за ситуацией. Пропустишь слишком много — база падёт. Тут не прощают ошибок, но и награда за выживание достойная.