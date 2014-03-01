Описание

ACE : Alice Card Episode предлагает вам стать новой Алисой, которая оказывается запертой в карманных часах бабушки, и принять судьбоносное решение – взять под контроль магию колод и отправиться в незабываемое путешествие по Стране Чудес. В этом уникальном проекте сочетаются элементы стратегии, текстовой RPG и построения колоды, где каждая карта – ключ к победе над зловещим злодеем. Ваша задача – собрать мастерскую колоду, которая позволит наносить сокрушительный урон врагам, преодолевать ряды солдат-карт и зарабатывать монеты для улучшения экипировки.





Исследуйте таинственные уголки волшебного мира, где каждая битва становится испытанием тактики и смекалки. Сосредоточьтесь на выборе оптимальных комбинаций, используйте сокрушительные атаки и совершенствуйте свои стратегии, чтобы преодолеть все преграды на пути к победе. Ощутите волнение от каждой успешно завершенной миссии и погрузитесь в атмосферу динамичных карточных сражений, где ваша интуиция и решительность станут залогом победы в этом фантастическом приключении.