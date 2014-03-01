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ACE : Alice Card Episode (Мод меню)

ACE : Alice Card Episode 0.9.4

Мод меню

Погружение в мир волшебной тактики и захватывающих карточных сражений
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Версия:
0.9.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Mafgames
Категория:
Стратегии / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

ACE : Alice Card Episode предлагает вам стать новой Алисой, которая оказывается запертой в карманных часах бабушки, и принять судьбоносное решение – взять под контроль магию колод и отправиться в незабываемое путешествие по Стране Чудес. В этом уникальном проекте сочетаются элементы стратегии, текстовой RPG и построения колоды, где каждая карта – ключ к победе над зловещим злодеем. Ваша задача – собрать мастерскую колоду, которая позволит наносить сокрушительный урон врагам, преодолевать ряды солдат-карт и зарабатывать монеты для улучшения экипировки.


Исследуйте таинственные уголки волшебного мира, где каждая битва становится испытанием тактики и смекалки. Сосредоточьтесь на выборе оптимальных комбинаций, используйте сокрушительные атаки и совершенствуйте свои стратегии, чтобы преодолеть все преграды на пути к победе. Ощутите волнение от каждой успешно завершенной миссии и погрузитесь в атмосферу динамичных карточных сражений, где ваша интуиция и решительность станут залогом победы в этом фантастическом приключении.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать ACE : Alice Card Episode (Мод меню) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

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