Описание

Timelie — это уникальная стелс‑головоломка, в которой каждое решение зависит от вашего мастерства управления временем. Девочка и таинственный кот оказываются в абстрактном мире, полном красочных, сюрреалистичных локаций и опасных врагов. Используйте линию времени как пульт управления: перематывайте назад, чтобы исправить ошибки, и вперёд — чтобы увидеть последствия своих действий и выбрать лучший путь к спасению.





Одновременно контролируя двух персонажей, вы должны координировать их движения так, чтобы избегать обнаружения, отвлекать преследователей и находить скрытые проходы. Исследуйте загадочные миры, где каждая секунда на счету, а комбинация действий девочки и кота открывает новые способы преодоления препятствий. Timelie предлагает глубокий и эмоциональный опыт, сочетая захватывающий сюжет, сложные головоломки и неповторимую атмосферу абстрактной красоты.