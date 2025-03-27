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Timelie

Timelie 1.0

Оригинал

Откройте тайны времени и стелса в сюрреалистическом путешествии девочки и кота
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Версия:
1.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Snapbreak
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 530 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Timelie — это уникальная стелс‑головоломка, в которой каждое решение зависит от вашего мастерства управления временем. Девочка и таинственный кот оказываются в абстрактном мире, полном красочных, сюрреалистичных локаций и опасных врагов. Используйте линию времени как пульт управления: перематывайте назад, чтобы исправить ошибки, и вперёд — чтобы увидеть последствия своих действий и выбрать лучший путь к спасению.


Одновременно контролируя двух персонажей, вы должны координировать их движения так, чтобы избегать обнаружения, отвлекать преследователей и находить скрытые проходы. Исследуйте загадочные миры, где каждая секунда на счету, а комбинация действий девочки и кота открывает новые способы преодоления препятствий. Timelie предлагает глубокий и эмоциональный опыт, сочетая захватывающий сюжет, сложные головоломки и неповторимую атмосферу абстрактной красоты.


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