Описание

Miss Holmes 7: Hidden Objects — это интерактивное расследование, погружающее вас в атмосферу мрачной детективной драмы, где каждый уголок таит скрытые улики и неожиданные подсказки. Расследуйте загадочную смерть капитана Питера Блэкхарта в старом особняке, наполненном таинственными предметами и жуткими деталями. Используйте методичный подход настоящего сыщика: внимательно осматривайте комнаты, находите скрытые предметы и собирайте фрагменты истории, чтобы разгадать цепочку событий и понять мотивы убийцы.





Сюжет развивается через серию тщательно продуманных головоломок и визуальных загадок, каждая из которых приближает вас к истине, но одновременно открывает темные тайны прошлого. Вам предстоит сравнивать улики, расшифровывать подсказки и оценивать достоверность свидетельских показаний, чтобы вычислить настоящего преступника до того, как он уйдёт безнаказанным. Miss Holmes 7 предлагает напряжённый и увлекательный опыт, где логика и наблюдательность вознаграждаются разгадками, а каждый новый фрагмент истории делает расследование всё более захватывающим.