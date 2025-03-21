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Fruity Pop: Merge Madness

Fruity Pop: Merge Madness 0.0.508

Окунитесь в яркий фруктовый мир Fruitiverse и спасите королевство от гнили
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Версия:
0.0.508
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Onebutton Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Fruity Pop: Merge Madness приглашает вас в красочный мир Fruitiverse, где каждый уровень — это новое увлекательное приключение. В этой игре жанра merge puzzle вы соединяете фрукты, чтобы устранить разрастающуюся гниль и защитить земли от зловредного Лорда Перезрелого. Благодаря реалистичной физике каждая катапульта и каждое слияние фруктов приносят неожиданное удовольствие и стратегическую глубину.


Исследуйте разнообразные локации — от ягодных полей до ледяных плантаций — и восстанавливайте их, преображая разрушенные земли в процветающие королевства. Собирайте древние артефакты, улучшайте постройки и открывайте новых персонажей, которые помогут вам в борьбе с гнилью.


Особенности игры включают интуитивное управление, красочную графику и постоянное обновление контента, которое гарантирует захватывающие уровни на любой вкус. Простые правила и сложные задачи делают процесс подходящим для игроков всех возрастов. Оптимизирована для Android и отлично работает на большинстве смартфонов. Наслаждайтесь расслабляющим геймплеем, решайте головоломки и спасите мир Fruitiverse.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Скачать Fruity Pop: Merge Madness 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

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