Описание

Fruity Pop: Merge Madness приглашает вас в красочный мир Fruitiverse, где каждый уровень — это новое увлекательное приключение. В этой игре жанра merge puzzle вы соединяете фрукты, чтобы устранить разрастающуюся гниль и защитить земли от зловредного Лорда Перезрелого. Благодаря реалистичной физике каждая катапульта и каждое слияние фруктов приносят неожиданное удовольствие и стратегическую глубину.





Исследуйте разнообразные локации — от ягодных полей до ледяных плантаций — и восстанавливайте их, преображая разрушенные земли в процветающие королевства. Собирайте древние артефакты, улучшайте постройки и открывайте новых персонажей, которые помогут вам в борьбе с гнилью.





Особенности игры включают интуитивное управление, красочную графику и постоянное обновление контента, которое гарантирует захватывающие уровни на любой вкус. Простые правила и сложные задачи делают процесс подходящим для игроков всех возрастов. Оптимизирована для Android и отлично работает на большинстве смартфонов. Наслаждайтесь расслабляющим геймплеем, решайте головоломки и спасите мир Fruitiverse.