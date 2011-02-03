Описание

В Find & Match 3D вас ждет захватывающее приключение-головоломка, где классический геймплей match-3 дополняется азартом поиска скрытых предметов в потрясающей 3D-среде. Окунитесь в красочный мир, где каждая сцена полна детально проработанных объектов, а ваша наблюдательность и скорость определяют успех в решении заданий.





Игра предлагает бесконечное развлечение для всех: будь вы ищущим расслабления игроком или энтузиастом головоломок, жаждущим новых вызовов. В Find & Match 3D каждое мгновение наполнено азартом, а время неумолимо тикает, заставляя вас действовать быстро и точно, чтобы успеть найти все необходимые предметы до истечения лимита. Насладитесь уникальным сочетанием визуального удовольствия и интеллектуального испытания, которое оставит незабываемые впечатления!