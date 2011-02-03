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Find & Match 3D

Find & Match 3D 0.1.1

Погрузитесь в мир ярких головоломок и увлекательных поисков
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Champions Party
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 114 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В Find & Match 3D вас ждет захватывающее приключение-головоломка, где классический геймплей match-3 дополняется азартом поиска скрытых предметов в потрясающей 3D-среде. Окунитесь в красочный мир, где каждая сцена полна детально проработанных объектов, а ваша наблюдательность и скорость определяют успех в решении заданий.


Игра предлагает бесконечное развлечение для всех: будь вы ищущим расслабления игроком или энтузиастом головоломок, жаждущим новых вызовов. В Find & Match 3D каждое мгновение наполнено азартом, а время неумолимо тикает, заставляя вас действовать быстро и точно, чтобы успеть найти все необходимые предметы до истечения лимита. Насладитесь уникальным сочетанием визуального удовольствия и интеллектуального испытания, которое оставит незабываемые впечатления!


Информация о модах

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Скачать Find & Match 3D 114 Мб Ссылка 2 114 Мб

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