Описание

В ALTTL: Seeing Stars игрокам предлагается заняться наведением порядка, расставлением всего по правилам и созданием эффективных систем, что станет настоящим удовольствием для настоящего перфекциониста. Великолепная графика и огромное разнообразие сценариев, в которых предстоит действовать, превращают каждое задание в уникальное творческое испытание. Здесь нет одного правильного решения – зачастую одно задание включает до пяти вариантов, позволяющих выбрать тот путь, который идеально соответствует вашему стилю.





Эта игра создана для тех, кто предпочитает спокойные и развивающие развлечения, где нет места стрессу в поисках непонятного решения. ALTTL: Seeing Stars дарит возможность экспериментировать, искать свои собственные подходы и наслаждаться процессом, не спеша преодолевать преграды. Если вы цените свободу выбора и любите, когда каждый элемент соответствует вашим идеалам, то эта игра станет вашим идеальным выбором.