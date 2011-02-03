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ALTTL: Seeing Stars (Полная версия)

ALTTL: Seeing Stars (Полная версия) 3.2.11

Погрузитесь в мир безупречного порядка и творчества
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Версия:
3.2.11
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Головоломки / Платные
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 790 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В ALTTL: Seeing Stars игрокам предлагается заняться наведением порядка, расставлением всего по правилам и созданием эффективных систем, что станет настоящим удовольствием для настоящего перфекциониста. Великолепная графика и огромное разнообразие сценариев, в которых предстоит действовать, превращают каждое задание в уникальное творческое испытание. Здесь нет одного правильного решения – зачастую одно задание включает до пяти вариантов, позволяющих выбрать тот путь, который идеально соответствует вашему стилю.


Эта игра создана для тех, кто предпочитает спокойные и развивающие развлечения, где нет места стрессу в поисках непонятного решения. ALTTL: Seeing Stars дарит возможность экспериментировать, искать свои собственные подходы и наслаждаться процессом, не спеша преодолевать преграды. Если вы цените свободу выбора и любите, когда каждый элемент соответствует вашим идеалам, то эта игра станет вашим идеальным выбором.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать ALTTL: Seeing Stars (Полная версия) 790 Мб Ссылка 2 790 Мб
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